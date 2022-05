Avec le retour des beaux jours, il est souvent plus tentant de s’offrir une balade en plein air plutôt que de s’enfermer dans un musée. Mais depuis quelques années, l’art se met au vert dans de nombreux sites, permettant de profiter à la fois des joies de la nature tout en contemplant des œuvres. Près de Rennes, deux parcs privés se transforment ainsi chaque année en musée à ciel ouvert et accueillent des sculptures et installations monumentales.

A Châteaubourg, à l’est de Rennes, le parc d’Ar Milin’et ses cinq hectares de verdure offre un formidable terrain de jeu aux artistes. Propriété des Burel, une famille d’industriels qui gère aussi l’hôtel-restaurant Ar Milin’ (le moulin en breton) à l’entrée du parc, il accueille depuis vingt ans Jardin des Arts. Un événement qui se « veut une vitrine de l’art d’aujourd’hui », selon Gisèle Burel, présidente de l’association Les Entrepreneurs Mécènes, et a permis de présenter depuis sa création le travail de 130 artistes et plus de 300 œuvres à un public connaisseur ou néophyte.

Le land art ou l’art d’utiliser la nature pour constituer l’œuvre

Pour sa 20e édition, qui s’ouvre ce dimanche, Jardin des Arts a choisi de s’intéresser au land art, « un courant artistique contemporain utilisant la nature pour constituer l’œuvre ou laissant l’œuvre dans la nature jusqu’à sa destruction ». Artiste reconnu de ce mouvement, le Britannique Chris Drury a ainsi utilisé des pierres et des morceaux de bois trouvés dans le parc pour concevoir son œuvre The energy of a stone row empreinte de mysticisme. « C’est le contexte d’un endroit qui va déterminer la façon dont je vais traiter une œuvre », assure-t-il.

Dans cet écrin de verdure magnifique, Rainer Gross a quant à lui installé d’étranges structures formées d’éléments en bois autour des arbres centenaires qui peuplent le parc. Interrogé sur le sens de son œuvre, l’artiste allemand préfère botter en touche. « Je laisse la libre interprétation aux visiteurs, indique-t-il. En se baladant dans le parc, certains visiteurs ne la verront peut-être même pas. D’autres seront émerveillés ou trouveront que ça dénature la nature. L’artiste peut donner des clés mais c’est au public d’ouvrir les portes ».

Plus de 60.000 visiteurs chaque année au parc du château des Pères

A Piré-Chancé, à une quinzaine de kilomètres de Châteaubourg, le parc du château des Pères, qui s’étend sur 31 hectares, propose aussi une collection de sculptures monumentales ouverte gratuitement toute l’année. Fondateur du groupe de BTP éponyme et propriétaire des lieux, Jean-Paul Legendre a voulu partager sa passion de la sculpture et de l’art contemporain dans ce lieu en créant ce lieu ouvert à tous.

De nombreuses sculptures monumentales sont exposées dans le jardin du château des Pères à Piré-Chancé près de Rennes. - J. Gicquel / 20 Minutes

Et le succès est au rendez-vous puisque le parc voit défiler chaque année plus de 60.000 visiteurs, en faisant le quatrième espace naturel le plus fréquenté en Ille-et-Vilaine. Comme quoi la nature et la culture peuvent aller de pair.