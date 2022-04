Un ingrédient clé manque encore à la saison 6 de The Crown : Kate Middleton jeune. Comme l’a révélé Variety mardi, repéré notamment par BFMTV, la production de la série britannique est actuellement à la recherche d’une actrice pour incarner la duchesse de Cambridge.

Le casting est en quête « d’une jeune actrice exceptionnelle pour jouer Kate Middleton », relaie le site américain. « C’est un bon rôle dans ce drame primé et nous recherchons une forte ressemblance physique », est-il ajouté. Le tournage devrait débuter à l’été prochain.

La saison 5 en novembre prochain

Si le scénario demeure mystérieux, la saison 6 devrait se dérouler au début des années 2000, à l’adolescence de William et Harry. On devrait ainsi y découvrir les premiers rapprochements entre l’aîné et Kate Middleton, mais aussi les nombreux dérapages du cadet.

Avant cela, Netflix diffusera la saison 5 de The Crown en novembre. L’histoire se tiendra dans les années 1990 marquées par le divorce de Charles et Diana et la tragique disparition de Lady Di. Après Emma Corrin, ce sera désormais à Elizabeth Debicki d’incarner la princesse. Concernant la reine, Imelda Staunton succédera à Olivia Colman.