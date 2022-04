Le président du prochain Festival de Cannes sera français. Les organisateurs ont révélé ce mardi dans un communiqué avoir confié ce rôle à l’acteur Vincent Lindon pour l’édition 2022 – la 75e – qui se tiendra du 17 au 28 mai sur la Croisette.

Les autres membres du jury, qui devra établir son palmarès après avoir vu les 21 films en compétition, seront la Britannique Rebecca Hall, l’Indienne Deepika Padukone, la Suédoise Noomi Rapace, l’Italienne Jasmine Trinca, l’Iranien Asghar Farhadi, l’Américain Jeff Nichols, le Norvégien Joachim Trier et le Français Ladj Ly.

Une « splendide et lourde tâche »

« C’est un immense honneur, et une très grande fierté de me voir confier, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider [ce] jury », a déclaré Vincent Lindon, cité dans le communiqué. « La culture aide l’âme humaine à s’élever et à espérer pour demain », a-t-il ajouté.

Vincent Lindon avait reçu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2015 pour La Loi du marché de Stéphane Brizé. L’an passé, il était à l’affiche de Titane de Julia Ducournau, récompensé de la Palme d’or par le jury présidé par le réalisateur américain Spike Lee.