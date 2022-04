L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by @louiseattaqueofficiel



« Vous êtes les plus matinaux et je sens que vous allez nous porter bonheur » a déclaré Gaëtan Roussel. Mardi 26 avril à 11 heures se déroulait l’un des 6 concerts du marathon de Louise Attaque, organisé à l’occasion de ses 25 ans. Les gens se sont précipités autour de la scène pour être au plus proche de leurs idoles dès 10 h 30. Les fans venaient des quatre coins de la France : Marseille, Paris, Bordeaux, Montauban etc. La moyenne d’âge du public ? Difficile à déterminer, il était composé aussi bien d’enfants de 10 ans que d’adultes de plus de 50 ans.

C’est dans une ambiance rock et familiale que s’est passé les 50 minutes de concerts. Les chansons connues par cœur, les applaudissements, les sifflements, et même, quelque pleur, il n’y a aucun doute, les fans de la première heure étaient au rendez-vous. Leurs motivations étaient aussi nombreuses que nostalgiques : « Ils ont fait beaucoup de pauses alors je suis venu au cas où ce serait la dernière fois », « 6 concerts en une journée ça ne s’est jamais fait alors je suis venu voir », « j’ai grandi avec Louise Attaque », « C’est un album qui m’a suivi dans ma vie ».

Un groupe qui réunit

La salle est complète, les gens dansent et se déchaînent sur les plus grands succès du premier album comme « Léa », « Ton invitation » ou encore « J’temmène au vent ». À 11 h 43, avant que le groupe ne réalise la dernière chanson, le public s’est mis à chanter un magnifique Joyeux Anniversaire à l’unisson. Ce groupe représente aussi bien la jeunesse d’aujourd’hui comme celle d’hier. Ils les connaissent depuis leur début ou grâce à leurs parents, mais en tout cas pour tous, ils sont synonymes des soirées passées dont les détails restent censurés.

Pour les plus jeunes comme les plus âgés, Louise Attaque, c’est une formidable énergie qui s’est encore transmise ce matin : « C’était incroyable, ils n’ont absolument pas vieilli », « C’était génial et puis on avait une belle proximité avec le groupe ». Ce premier album, c’est ce qui a permis non seulement le succès du groupe mais également un succès à travers les générations. Pour la plupart des parents c’est « un héritage, qu’on laisse à nos enfants », « on les a élevés avec du Louise Attaque ». Une chose est sûre c’est que l’invitation, à ces six concerts, n’a pas été acceptée par erreur.