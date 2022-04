Arno, chanteur belge, est décédé à l'âge de 72 ans

Le paysage musical belge est en deuil. Arno, chanteur et monument du rock belge, est décédé ce samedi 23 avril à l’âge de 72 ans, a annoncé son agent Filip De Groote. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l’année 2019. « Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l’a maintenu en vie jusqu’à la fin », a déclaré son manager dans un communiqué relayé par plusieurs médias belges.

C’est en solo qu’il s’est révélé à un plus large public, grâce à des chansons comme sa reprise des Filles du bord de mer d’un autre Belge, Adamo. Parmi ses plus grands titres, on retiendra aussi Putain, putain ou encore Les Yeux de ma mère. Arno avait également tenu plusieurs rôles au cinéma, notamment dans les films Komma, Camping Cosmos et Alors voilà.

L’artiste, parfois comparé à Alain Bashung ou Tom Waits, de la même génération que lui, avait annoncé en février 2020 souffrir d’un cancer du pancréas. « Début novembre, ma copine m’a dit que j’avais le teint jaune. Je suis allé chez mon médecin traitant et il m’a fait une prise de sang. Peu de temps après, j’ai reçu un coup de téléphone. Je devais me rendre à l’hôpital de toute urgence. Sur place, ils m’ont diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade précoce », avait-il confié dans les colonnes du Soir, en 2020.