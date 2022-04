France Télévisions a rendu hommage à l’acteur, réalisateur et producteur Jacques Perrin, décédé jeudi à l’âge de 80 ans.

« Depuis plusieurs décennies, son empreinte est profonde dans le cœur et la mémoire du public, plus particulièrement sur les antennes de France Télévisions, a écrit le groupe audiovisuel dans un communiqué. Nos téléspectateurs ont ainsi si souvent plébiscité des séries et téléfilms dont il était le héros, des films documentaires qu’il a produits et réalisés, ou auxquels il a prêté sa voix si marquante et reconnaissable… »

Changement de programme

France Télévisions dit s’associer « à la douleur de sa famille et ses proches, et à l’émotion du monde du cinéma, du documentaire et de la création ».

Pour saluer sa mémoire, France 5 a décidé de diffuser ce vendredi, à 21h, Le Crabe-Tambour, dans lequel l’acteur interprète le rôle-titre, un lieutenant de vaisseau surnommé ainsi. Ce film de Pierre Schoendorffer, sorti en 1977, est aussi porté par Jean Rochefort.

Le long-métrage Breakfast Club que France 5 avait prévu de diffuser au départ sera reprogrammé ultérieurement.