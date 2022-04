De la culture, de l’architecture, du design… Dans la grande famille des « capitales mondiales », Strasbourg veut aussi jouer sa carte. La ville s’est officiellement portée candidate le 15 avril pour devenir la « capitale mondiale du livre » en 2024. Soit après Guadalajara (Mexique) cette année puis Accra (Ghana) en 2023, désignées par l’Unesco.

Peut-elle y parvenir et devenir la première élue française ? « Nous avons toutes nos chances et nous obtiendrons ce label », s’autopersuade la maire Jeanne Barseghian lors de la grande présentation du projet, ce jeudi. Il faut dire que Strasbourg, qui ne connaît pas ses concurrents, s’est donné les moyens.

Jeanne Baserghian (à gauche) avec Salem Drici, conseiller municipal délégué en charge de la lecture publique. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Pour « promouvoir les livres et la lecture sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie » – but d’une « capitale mondiale du livre » –, cinq axes ont été définis. Avec, à chaque fois, de nombreuses opérations programmées. Deux cents au total. « L’ensemble de la population sera concerné », a promis Anne Mistler, adjointe aux arts et aux cultures en citant par exemple les enfants, les « femmes incarcérées », etc. Les hôpitaux ont aussi été associés, ou la Caisse d’allocation familiale (Caf).

« Nous avons une relation longue et intense avec les livres »

« Notre candidature était inscrite dans notre programme municipal et répond à nos priorités politiques. Pour plus de justice sociale, de démocratie et contre le changement climatique », a insisté la maire écologiste en citant encore les atouts de sa ville. Où Gutenberg a élaboré le système typographique qui a lancé l’imprimerie au XVe siècle, où le premier journal imprimé a vu le jour en 1605, où de nombreux auteurs se sont installés (Goethe, Ungerer, Bloch, etc.). Sans oublier les deux grandes manifestations organisées chaque année, les Bibliothèques idéales et les Rencontres internationales de l’illustration. « Nous avons une relation longue et intense avec les livres », a résumé Jeanne Barseghian.

Un budget de 4,5 millions d’euros est prévu pour l’opération, qui s’étendra sur trois ans et débutera potentiellement dès cet été. Moment où l’heureuse ville élue sera connue. « Les événements auront lieu peu importe le résultat, a assuré Anne Mistler. C’est un engagement pour la culture. » Et une nouvelle occasion de mettre Strasbourg en lumière.