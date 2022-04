Marque presque centenaire et parmi les plus puissantes du monde, Lego est toujours ce fabricant de jouets de construction, avec plus de 600 milliards de briques vendues. Mais plus seulement. Il existe maintenant des parcs d’attractions Lego, des films d’animation, des magazines et livres, une émission de télé, des jeux de plateau et, bien sûr, des jeux vidéo. Dès 1995, Lego se lance dans l’industrie vidéoludique avec Lego Fun to Build, qui reprend le principe des jouets. Les suivants s’adapteront aux genres et aux gameplays du jeu vidéo, avec de l’action-aventure (Lego Island), de la course (Lego Racers) et toujours la simulation-construction (Lego Creator, Legoland).

Mais les jeux vidéo Lego les plus connus sont ceux associés à une licence, avec pour commencer Harry Potter en 2001, puis Indiana Jones, Batman, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, les super-héros Marvel, et surtout Star Wars. Après un premier jeu en 2005, le studio Traveller’s Tales devient même le développeur de tous les titres Lego. Le dernier en date, Lego Star Wars : La Saga Skywalker, vient d’ailleurs de réaliser le meilleur lancement de tous les temps pour un jeu Lego, avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus en deux semaines.

Conserver le charme des premiers jeux

Il existait déjà plusieurs jeux Lego Star Wars, adaptés de la trilogie originale, de la prélogie, de The Clone Wars et du Réveil de la Force. Le défi de La Saga Skywalker est donc de taille, puisqu’il se base sur les neuf films et doit donc refaire ce qui a déjà été fait. Mais James Burgon, producteur principal chez TT Games, la maison mère de Traveller’s Tales, se veut rassurant : « Que vous soyez un fan de la première heure ou vous n’avez jamais touché à un jeu Lego Star Wars, vous vous rendrez compte que pour ce jeu, nous sommes repartis de zéro et dans d’autres directions que par le passé. Tout est nouveau : la mise en scène, la fidélité graphique, les mécaniques de blaster, les possibilités de combos… Le jeu a l’air entièrement nouveau, tout en conservant le charme des premiers jeux Lego Star Wars. »

« Avec Lego comme « Star Wars », les histoires sont infinies »

Il peut sembler opportuniste, facile, d’associer ainsi deux marques, deux licences, Lego et Star Wars, mais James Burgon ne l’entend pas de cette oreille : « Oui, c’est une déclaration facile à faire quand on n’a pas toute la galaxie Lego Star Wars à créer. (rires) Avec 28 mondes, et chacun avec leurs propres intérieurs, quêtes, énigmes, créatures, vous commencez à voir l’étendue de la tâche. Une tâche monumentale donc, mais une tâche que nous connaissons depuis le début et que nous voulions réussir à tout prix. Personnellement, je pense que Lego et Star Wars ont toujours bien fonctionné ensemble car ils alimentent l’imagination. Avec Star Wars, les histoires et les possibilités sont infinies, et il en va de même avec les briques Lego. » Avec Lego Star Wars, en avant les histoires ? (oups)