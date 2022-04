« Oh, la, la, j’ai froissé les draps de soie. J’allume les bougies, ambiance sexy, dans mon champ lexi', sans monoï, j’ai bien huilé les paroles. Oh my god, plan large sur le décor… Dans ma chambre de fille, j’cache des trésors, solo, j’explore, j’navigue, je pars en chercheuse d’or. » Clit is good, la nouvelle chanson de Suzane révélée jeudi, est une ode au plaisir féminin.

Le titre, évoquant le clitoris, se double d’un calembour en référence à Clint Eastwood. « Le corps de la femme est souvent objectivé [considéré comme un objet] au cinéma et souvent mis en scène dans l’œil d’un réalisateur. Alors évidemment, quand ce jeu de mots m’est venu en tête, je trouvais ça marrant de faire un clin d’œil à une figure viril, explique l’artiste à 20 Minutes. Je me suis d’ailleurs dit que c’était un signe lorsque, quelques mois après l’écriture de Clit is good, je suis tombée dans la rue sur une affiche du nouveau film de Clint Eastwood intitulé Cry Macho [Pleure macho]. »

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

La chanson s’accompagne d’un clip dans lequel apparaissent les comédiennes Victoria Abril et Déborah Lukumuena et Kit Picamoles. « Mon choix s’est porté sur elles car il était important de représenter toutes les femmes, de toutes générations, de toutes origines, avec des corps différents, souligne Suzane. Je suis vraiment honorée que ces actrices aient mis tous leur talent dans ce clip et qu’elles portent le message avec moi. »

« Représenter le corps de la femme et le plaisir féminin avec justesse et élégance »

La vidéo est réalisée par Charlotte Abramov, photographe et réalisatrice belge qui a notamment collaboré avec Angèle – elle a entre autres signé la pochette de son premier album et le clip de Balance ton quoi. Là encore, Suzane ne l’a pas choisie par hasard : « Elle est une femme et une artiste engagée et très investie dans tout ce qu’elle touche. Je savais que Clit is good prendrait une autre dimension avec des images, des images dont nous avons cruellement manqué quand on sait que le clitoris a été schématisé pour la première fois en 2005. Il était important pour moi de représenter le corps de la femme et le plaisir féminin avec justesse et élégance, ce que nous avons essayé de faire au maximum. »

Hélas, moins d’une semaine après sa mise en ligne, le clip, soumis à une restriction d’âge, n’est plus visible par le plus grand nombre. « Nous avons bossé dessus pendant des mois mais il aura fallu quatre jours à YouTube pour l’interdire au moins de 18 ans, déplore l’autrice, compositrice et interprète. Dommage, on aurait aimé être entendues par des jeunes qui vont certainement se retrouver sur une vidéo pornographique beaucoup plus facilement que sur notre clip. »