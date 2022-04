A moins d’un mois du début de la compétition officielle pour la Palme d’Or, le 75e Festival de Cannes a dévoilé mardi son affiche officielle, inspirée d’une scène culte du film « The Truman Show ». On y voit une montée des marches avec comme fond, un ciel bleu et nuageux, « une célébration poétique de l’insaisissable et de la liberté », selon les organisateurs.

« Comme l’inoubliable Truman incarné par Jim Carrey qui frôle du bout des doigts son horizon, le Festival de Cannes prend acte de l’extrémité d’un monde pour l’appréhender à nouveau, indiquent-ils. Crise climatique, catastrophes humanitaires, conflits armés : les motifs d’inquiétude sont nombreux. »

« L’art et le cinéma contribuent à la réinvention du monde »

Dans le film sorti en 1998, Jim Carrey incarne un agent d’assurance quelconque, vedette malgré lui d’un show de téléréalité cynique dont il ignore tout.

« Comme en 1939 puis en 1946, Cannes réaffirme sa conviction que l’art et le cinéma sont des lieux de réflexion et contribuent à la réinvention du monde », ont ajouté les organisateurs pour expliquer le choix de s’inspirer du film de Peter Weir.

Le Festival de Cannes retrouve ses dates habituelles d’avant la pandémie, du 17 au 28 mai. Au total, 18 films ont été annoncés pour la plus prestigieuse des compétitions de cinéma au monde, dont celui du cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté légalement son pays, dans la foulée de l’invasion en Ukraine. La manifestation doit encore annoncer la composition du jury, son président et le film de clôture.