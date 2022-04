Une édition normale, « donc exceptionnelle », explique Boris Vedel, le directeur du festival. Le Printemps de Bourges qui se déroulera de mardi 19 à dimanche 24 avril, revient dans son format traditionnel après deux éditions tronquées. Pour les fans de ce rendez-vous qui lance la saison des festivals, c’est un petit événement. Mais les organisateurs se demandent encore si le public remplira toutes les salles comme avant.

« On revient avec un positionnement plus fort sur la création et l’émergence », explique Boris Vedel qui promet que l'« on pourra à nouveau traverser une ville en fête ». Ces deux dernières années, si des concerts ont eu lieu, en jauge symbolique en 2020 et limitée en 2021, la ville était, comme il le dit, « vide et triste » en raison des contraintes sanitaires face au Covid-19.

30% de fréquentation en moins?

Le Printemps, avec près « de 150 artistes » programmés cette année, a la particularité d’attirer les professionnels de la filière musicale. Mais il y a aussi des inquiétudes concernant l’affluence du public (200.000 personnes pour la dernière véritable édition en 2019). Le patron du Printemps craint « globalement, 30 % de fréquentation en moins, ce qui rend l’équilibre financier fragile mais ne doit pas enlever la joie de se retrouver ».

C’est un constat dressé par l’ensemble de la filière musicale : les habitudes de consommation culturelle ont été chamboulées par la crise sanitaire. « Les gens se sont déshabitués à aller dans les salles, de cinéma, de théâtre, de concert, analyse Boris Vedel. Et dans la population jeune, certains ont appris à faire la fête différemment et n’ont pas le réflexe festival, il y a un travail à faire là-dessus ». Le boss du Printemps note aussi un frein dans les strates « populaires et familiales » du public avec « un sentiment de perte de pouvoir d’achat, sentiment accentué par la présidentielle ».

De Houellebecq à Dutronc

Pourtant, tout est réuni pour une belle fête avec un cocktail de têtes d’affiche, de jeunes talents et de spectacles hors-cadre créés pour l’occasion. Parmi les locomotives, on trouve Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddy de Pretto, Gaëtan Roussel, Dutronc père et fils pour la première fois en tournée commune, IAM, ou Vianney. Parmi les jeunes talents, on peut citer Crystal Murray ou encore Kalika.

Et puis il y a les surprises comme la chanteuse Pomme, accompagnée de la Québécoise Safia Nolin, qui réinterprétera le répertoire de Céline Dion tandis que Béatrice Dalle et Jarvis Cocker, entre autres, sont annoncés pour les adieux à la scène de Brigitte Fontaine. Sans oublier l'écrivain Michel Houellebecq, qui déclamera ses poèmes sur la musique du DJ Traumer.