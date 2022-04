Il est un peu un chef d’orchestre, sauf que ses musiciens sont des machinistes. Ce week-end, Yves Rollot, sera les yeux et les oreilles de Long Ma, le cheval-dragon – qui en fait est une jument-dragonne - qui va faire ses premiers pas ce week-end sur la Piste des géants, à Toulouse. Durant deux jours, la nouvelle venue, va devoir déjouer les pièges tendus par l’Araignée, sous les yeux d’Astérion, le Minotaure qui s’est réveillé dans la Ville rose il y a quatre ans.

A la veille de ce nouveau spectacle concocté par François Delarozière pour la Halle de la Machine, Yves Rollot a encore les mains dans le cambouis. Car avant de prendre sa baguette de « directeur de manœuvre », il règle encore les menus détails de ce grand colosse de 45 tonnes qu’il a fallu réassembler pièce par pièce avant sa nouvelle déambulation. Car pour être le dompteur de ce mastodonte cracheur de feu, il faut le connaître de A à Z. Aucune formation n’existe pour ce métier rare, mais la polyvance est un atout.

De la patience « et de bonnes chaussures »

Une qualité qui est aussi celle des douze machinistes installés sur la machine samedi et dimanche auxquels il sera relié en permanence. Il va les guider pas à pas, geste par geste, jusqu’au clignement d’œil. « Mon rôle est de donner vie à l’ensemble des éléments articulés de la machine, de coordonner les mouvements mécaniques pour que cela devienne organique, que le cheval-dragon ait des expressions, des sentiments », explique celui qui possède un doctorat en robotique.

A la tête d’une équipe rodée, il va devoir rester concentré durant 1h30, à six reprises, à l’affût du moindre bruit pour savoir si les vérins fonctionnent bien, mais aussi du public qui entoure la jument-dragonne.

Car malgré son poids considérable, Long Ma a l’avantage de pouvoir aller au contact des spectateurs en se baissant, plus facilement que l’Araignée ou le Minotaure. « C’est une machine très véloce, qui peut changer d’attitude rapidement, de l’agression à la douceur. On sent que le public adhère assez vite. Long Ma peut courir jusqu’à 7 km/h et lors de certains spectacles que nous avons déjà faits, le public reconnaissait la musique qui donnait le top départ et se mettait à courir aussi », se rappelle celui qui a fait ses premières armes sur le Grand Éléphant de Nantes.

Cette fois encore, il va s’armer de patience et « de bonnes chaussures » pour marcher au son de la musique et emmener les visiteurs de la Halle dans un monde toujours plus féerique.