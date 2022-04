Les fans inconditionnels étaient déjà au courant après avoir scruté de près le premier opus de leur album, Sacré Bordel, sorti le 5 avril dernier et qui a déjà plus de 2,8 millions de vues. Bigflo & Oli avaient en effet caché dans leur clip une affiche en forme de teasing annonçant la date du 24 juin avec un lieu, l’Accor Arena de Paris.

Ce jour-là, les rappeurs toulousains feront coup double. La sortie de leur quatrième album est en effet prévu ce jour-là. Et ils fêteront ça dignement en jouant ces nouveaux morceaux sur scène devant près de 20.000 personnes si Bercy fait le plein pour ce premier concert.

Après un an et demi d’absence, les deux frérots signent donc leur grand retour sur scène mais aussi sur les réseaux sociaux. Un come-back qui n’est pas passé inaperçu avec leur titre Sacré Bordel. En pleine élection présidentielle, ils chantent leur amour de la France et de son multiculturalisme dans un titre engagé.