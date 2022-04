TF1, qui avait misé sur une soirée électorale resserrée ce dimanche avant de rediffuser Les Visiteurs, est arrivée largement en tête des audiences télé du premier tour de la présidentielle, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi. En moyenne, 7,27 millions de téléspectateurs ont suivi la soirée électorale diffusée sur TF1 de 19h50 à 22h00, soit 29,1 % de part d’audience. Selon la chaîne, il s’agit d’un record pour une soirée électorale depuis 2007, toutes chaînes et toutes élections confondues.

Sur une durée plus longue, France 2 a réuni 4,58 millions de téléspectateurs (20 % de part d’audience) de 19h30 à 22h50 (au total, sa soirée s’est prolongée jusqu’à minuit). France 3 a attiré 1,45 million de téléspectateurs (6,1 % de part d’audience) de 19h30 à 20h45, et M6 quelque deux millions de téléspectateurs (8,1 % de PDA) de 19h45 à 20h25.

« Les visiteurs » suivis par 2,27 millions de personnes

TF1 était également en tête à 20h00 pile, heure à laquelle les visages des deux candidats qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont été dévoilés. A cette heure-là, 7,9 millions de téléspectateurs regardaient TF1 (30 % de PDA), 7,1 millions France 2 (26,8 %), 2,2 millions M6 (8,3 %) et 1,4 million France 3 (5,5 %). TF1 avait marqué les esprits en annonçant fin mars qu’elle ne consacrerait pas l’ensemble de sa soirée de dimanche à la présidentielle, une grande première.

La chaîne avait notamment mis en avant une lassitude des téléspectateurs face aux très longues soirées classiques. Elle avait initialement prévu d’arrêter la sienne à 21h30 pour rediffuser le film à succès Les Visiteurs, tout en indiquant que cet horaire pourrait être reculé si l’actualité l’exigeait. C’est finalement ce qui s’est passé dimanche : Les Visiteurs ont démarré vers 22h00, pour laisser le temps à TF1 de diffuser le discours d’Emmanuel Macron, qui s’est exprimé plus tard que la plupart des autres candidats.

De 22h à minuit environ, le film avec Jean Reno et Christian Clavier a été suivi par 2,27 millions de téléspectateurs (16,3 % de PDA).

