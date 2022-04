C’est probablement l’attraction la plus emblématique du Puy du Fou. Celle qui a contribué à changer de dimension le site vendéen au point de devenir le deuxième parc à thème le plus visité de France derrière Disneyland. Elaboré en 2001, le spectacle « Le Signe du triomphe » se déroulant dans un stadium gallo-romain de 7.000 places va connaître une nouvelle version à partir de ce samedi, date de l’ouverture de la saison 2022 du Puy du Fou. Les combats de gladiateurs et la spectaculaire course de chars sont toujours au programme mais le scenario laissera place à une épreuve supplémentaire se déroulant au centre de l’arène.

La galère impériale va se déployer au centre de l'arène. - Puy du Fou

Une centaine d’éléments de décor vont en effet se mettre en action pour laisser apparaître, en quelques secondes, une immense galère impériale (40 m de long, 15 m de haut). Un combat nautique contre les radeaux de « prisonniers gaulois » va alors se dérouler sous les yeux des 7.000 spectateurs.

Deux événements pour l’automne

Cette nouveauté intervient alors que le Puy du Fou fêtera ses 45 ans cette année. Deux événements ponctuels seront créés pour l’occasion : la Nuit des feux follets le 16 septembre et la Foulée des géants les 8 et 9 octobre. Le premier est un concours de feux d’artifice réunissant trois spécialistes chevronnés des spectacles pyrotechniques. Le second est une course à pied nocturne (10 ou 19 km) dans les allées du parc seulement éclairée par des flambeaux.

Le Puy du Fou, qui emploie environ 2.500 salariés, avait accueilli 2,3 millions de visiteurs en 2019, juste avant la crise sanitaire. L’affluence était inférieure d'au moins 30% l'an dernier.