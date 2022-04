« Pourquoi je suis mal à l’aise devant mon propre drapeau, pourquoi je le vois brandi uniquement à l’étranger ou par des fachos ». Ces quelques mots sont les premiers du nouveau titre des rappeurs toulousains Bigflo & Oli​. Après un an et demi d’absence, les deux frérots reviennent avec le premier opus de leur futur album, Sacré Bordel.

A moins d’une semaine du premier tour de la présidentielle, ils signent un texte engagé sur la France, l’amour qu’ils lui portent mais aussi tout ce qui la divise. Dans un clip de plus de cinq minutes dévoilé ce mardi midi, ils décrivent leur France, celle d’un peuple qui « s’aime qu’après les coupes du monde ou les attentats ». Ils y parlent de son multiculturalisme, de sa richesse mais aussi des tensions au sein de la société ou encore de la place que chacun peut s’y faire. « Dis-moi de qui je suis, le descendant des collabos ou des résistants », interrogent ceux dont les trois précédents albums ont été disques de platine.

« Elle est belle ma France et son terroir, même si ce n’est pas moi qu’elle voit dans le miroir », chante Florian, calfeutré dans un cube en verre qu’ils ont déplacé sur la place du Capitole, à Peyragudes, Lauzerte dans le Tarn-et-Garonne ou à Paris pour tourner leur clip. Les deux Toulousains évoquent leurs racines berbères et argentines, l’histoire de France, « ses horreurs mais aussi sa puissance, je ne suis pas responsable de ses erreurs mais je dois faire avec ses conséquences », souligne Olivio.

Une plongée, en mode introspection, dans la France qu’ils aiment, mais aussi un message à ceux qui la composent : « Au lieu de porter les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu’on a en commun ». « On voulait revenir avec une chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus "attendue" on espère ne pas s’être trompé », indiquent-ils sur leur chaîne YouTube.