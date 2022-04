Savez-vous quel est le premier groupe français à avoir fait chanter le Stade de France ? En six lettres : Kassav'. La formation musicale, détentrice d’un record de Zénith de Paris, fait « zouker » le monde entier depuis plus de quarante ans.

Sa formule couronnée de succès ? L’association de voix et de talents, venus de la Guadeloupe et de la Martinique, ceux de Pierre-Edouard et George Decimus, Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Marthély, Jean-Claude Naimro, Patrick Saint-Eloi et Jocelyne Béroard pour sublimer le tout. « La longévité de Kassav', c’est cela : le plaisir et la sécurité que nous éprouvons tous sur scène », confie cette dernière dans ses mémoires intitulées Loin de l'Amer, publiées le 17 mars dernier.

A 67 ans, la charismatique chanteuse du groupe, qui a rejoint cette folle aventure en 1983, se livre sur sa vie de femme et d’artiste. Première femme disque d’or aux Antilles, elle conte également la riche histoire de la famille de Kassav', de la musique antillaise depuis les années 1960 et de son amour pour le zouk. 20 Minutes a rencontré l’icône musicale, actuellement à l’affiche du film Zépon, pour discuter de ses combats et de l’avenir du célèbre groupe, après la mort de l’un de ses leaders Jacob Desvarieux, en juillet dernier.

Vous avez reçu une éducation dans laquelle on privilégiait la langue française. Comment vous êtes-vous réapproprié le créole, que vous défendez aujourd’hui ?

Aux Antilles à l’époque, la langue française était capitale dans l’instruction qui permettait de monter les échelons. Apprendre à jouer d’un instrument, ça permettait d’être un peu admiré.. J’ai appris le créole dans la cour en un mois, quand j’avais 8 ans à l’école communale en 1962. Nos parents ne nous parlaient pas en créole. Et pour certaines personnes, c’était manquer de respect à ses parents que de s’adresser à eux en créole. On entendait des mots créoles dans des chansons, mais on ne les connaissait pas. On ne savait pas le parler, on ne le pratiquait pas. Quand j’étais teenager (adolescente), ma mère me disait des proverbes en créole, en me faisant remarquer la beauté de certaines phrases. Quand on parle le créole, il faut connaître les tournures, car il y a des règles. Il y a plein de gens qui font des gallicismes en créole [un créole très francisé]. Je reste persuadée que je dois faire cette faute-là de temps à autre, comme j’ai appris seule, alors j’achète les dictionnaires et les grammaires sur le créole.

Vous avez vu la musique antillaise évoluer. Quel regard portez-vous dessus ?

Dans les années 1950, il y avait des tas de groupes qui jouaient à Paris, comme Léona Gabriel-Soïme [chanteuse martiniquaise de biguine], Robert Mavounzy ou encore Joby Valente que j’avais entendu chanter Disque La Rayé. Quand j’ai commencé à faire des chœurs sur scène, c’était dans ce qu’on appelait des bals. Des soirées antillo-guyanaises, un peu select, durant lesquelles les gens nous écoutaient pour danser. Kassav' a décidé d’arrêter cette histoire de bal obligatoire et a apporté sa musique sur scène. On ne voulait pas jouer que dans les salles de bal. Aujourd’hui, si beaucoup de gens peuvent faire des concerts sur scène, ça a été plutôt initié par Kassav'.

Êtes-vous fière de cela ?

Ah bah oui. Quand vous faites de la musique, que les gens viennent à vos concerts, c’est la plus belle récompense à tous vos efforts. Maintenant, ce n’est pas parce que le public est là qu’on l’a gagné. Il faut que les spectateurs repartent contents. On a encore à donner, à fournir des efforts pour ne pas décevoir le public. C’est un échange perpétuel, un travail perpétuel.

« Les gamins d’aujourd’hui qui font du zouk, ils appellent ça de la pop music, du R & B et toutes sortes d’autres trucs, alors que la couleur zouk est là. Alors pourquoi ne pas lui donner son nom ? »

Avec Kassav', vous avez évolué dans un milieu très masculin : comment vous êtes-vous imposé en tant que femme ?

Un : je ne me suis pas posée de questions. Deux : la promotion canapé, ce n’est pas pour moi. Alors, je crois que dans la mesure où je me respectais, on m’a respecté. Je n’ai pas joué la séduction, je voulais intégrer ce groupe. J’ai considéré qu’en étant appelé à faire des chœurs dans ce groupe-là, j’en faisais partie. Point barre. Là où on avait besoin de moi, j’étais là.

Est-ce que c’est plus facile, selon vous, pour les chanteuses d’aujourd’hui ?

Non, parce que si on ne sait pas ce qu’on veut, on peut être tributaire des garçons. J’ai rouspété plusieurs fois auprès de mes collègues féminines qui se faisaient avoir par des hommes. Elles créaient leur propre chanson, leur musique avec les paroles, et voilà que les gars qui faisaient juste les arrangements considéraient que c’était aussi leur morceau. Ils prenaient 50 % au lieu de 10 %. J’en ai mis plusieurs en garde, car ça ne se fait pas et ça m’énerve.

Vous abordez le mépris de classe dont le zouk a été victime et aussi vos combats en tant qu’artiste antillaise en France. Est-ce que les mentalités ont évolué ?

Il manque encore une chose à comprendre pour beaucoup de monde : les Antilles, ce n’est pas totalement la France. La Guadeloupe et la Martinique sont à 8.000 kilomètres de l’Hexagone, elles n’ont pas la même histoire. Ce n’est pas parce qu’on est Français, qu’on a appris la langue française qu’on est comme les Français. Et si nous connaissons la culture française, c’est parce qu’on nous l’a imposé, alors que les Français n’ont pas eu la chance de connaître les nôtres. Donc ils restent sur leurs préjugés, sur le côté exotique. Ils ont connu Kassav', certes, mais la seule référence qu’on me flanque encore à la figure, c’est le duo Kolé Séré avec Philippe Lavil – qui est un copain –, comme si ma carrière s’était arrêtée à cette chanson.

Simplement, les gens n’ont pas pris le temps de regarder ce qu’on a fait d’autres en quarante ans. Et c’est triste parce que ça veut dire qu’ils passent à côté d’un tas de belles choses, ils n’ont connu que Zouk la sé sel médikaman nou ni, Syé Bwa et éventuellement Ou Lé. Quand on a signé chez Sony en 1987, on a été élu meilleur groupe français aux Victoires de la Musique. Mais quelques années plus tard, on est retourné dans les catégories « meilleur groupe francophone » ou « world music ». Ils se refusent à nommer nos musiques… Et moins on nomme ton nom, moins tu existes. Les gamins d’aujourd’hui qui font du zouk, ils appellent ça de la pop music, du R & B et toutes sortes d’autres trucs, alors que la couleur zouk est là. Alors pourquoi ne pas lui donner son nom ?

C’est pour cela que chaque chapitre de votre livre commence par un extrait de chanson de votre groupe ou que vous avez composé pour d’autres ?

Oui je l’ai fait exprès parce que les gens n’écoutent pas les paroles des chansons ! Neuf fois sur dix, ils passent à côté du message. Par exemple, on pense que mon morceau Lanmè Mové parle de grosses vagues en raison de la traduction en français du titre qui signifie « la mer était mauvaise », alors qu’en fait il parle de la guerre…

Quels conseils donneriez-vous à la jeune génération ?

De croire en elle. De ne pas oublier qui elle est. Que suivre la mode ça peut faire gagner, mais peut-être pas longtemps puisque les modes passent. Il vaut mieux avoir une personnalité, une originalité et surtout aimer ce qu’on fait.

Comment allez-vous et comment va le groupe après la mort de Jacob Desvarieux ?

Le groupe va. Nous sommes en année sabbatique. Chacun fait des tas de choses qu’il n’a pas eu l’occasion de faire avant. Moi j’ai écrit le livre. Jean-Claude [Naimro] fait autre chose. Georges [Decimus] aussi. Tout le monde continue à vivre. Le groupe est censé se retrouver en 2023.