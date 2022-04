Les Oscars 2022 ne laisseront que la gifle de Will Smith à Chris Rock dans la mémoire collective. Et déjà, les conséquences sur l’image de l’interprète de Men in black se font sentir. Sous le coup d’une procédure disciplinaire après l’agression de l’humoriste en pleine cérémonie des Oscars, Will Smith a pris les devants et annoncé vendredi sa démission de l’organisation qui décerne les prestigieux trophées.

« C’est une indication claire que nous [à Hollywood] ne sommes plus le club de gens cool », a réagi mardi Jim Carrey sur CBS Morning, qui s’est dit écœuré de voir la standing ovation du public à l’heure où Will Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams.

L’un des acteurs les plus rentables de Hollywood

Si les réactions ont tardé le soir de l’incident, les critiques se sont multipliées ces derniers jours, au point de s’interroger sur l’avenir de la carrière de l’acteur. Pour Michael Levine, agent historique à Hollywood, ce geste va « profondément nuire » à Will Smith. « Qui va lever la main en ce moment pour dire : "Je veux faire un film avec Will Smith" ? », interroge ce samedi sur CBC celui qui a eu parmi ses clients Michael Jackson, David Bowie et Dave Chappelle.

Depuis plus de trente ans, Will Smith est l’un des acteurs les plus rentables de Hollywood. Ses films rapportent plus de 9 milliards de dollars au box-office, et sa valeur nette est estimée à au moins 350 millions de dollars, détaille The Guardian. Il est l’un des rares acteurs dont le seul nom peut garantir un box-office de 100 millions de dollars. Mais, est-il pour autant invulnérable ?

Personne n’est « trop grand pour échouer »

« Je ne pense pas que qui que ce soit est trop grand pour échouer », a déclaré au journal britannique l’agent Charles McDonald, qui rappelle que ces dernières années des personnalités du divertissement autrefois considérées comme intouchables ont rapidement été détrônées, notamment grâce au mouvement #metoo. Mais tout n’est pas perdu, selon lui. « Je pense que Will Smith peut refaire surface -s’il fait la bonne chose, au bon moment ».

« Je n’imagine pas un monde où les réalisateurs refusent de travailler avec Will Smith », a déclaré anonymement un grand nom du cinéma à Variety. Mais il a peut-être aliéné une partie de son public ». L’acteur est attendu dans Emancipation, un thriller sur fond d’esclavage sur Apple +. La réaction de la firme à la pomme croquée donnera une bonne indication des dégâts de la gifle sur la carrière de Will Smith, analyse Sharon Waxman, rédactrice en chef de The Wrap sur le site de la BBC. « S’ils décident de le repousser, je pense que cela donnera une idée du fait qu’ils ne veulent pas être associés à Will Smith cette année », analyse-t-elle. Pour l’heure, la star a joué la contrition pour limiter la casse. A voir si ce sera suffisant.