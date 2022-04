Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Le true crime « The Thing About Pam »

Rien que pour voir une Renée Zellweger (Le Journal de Bridget Jones) au physique vieilli et ingrat, la mini-série vaut le détour. Les six épisodes The Thing About Pam reviennent sur une affaire qui a secoué les Etats-Unis en 2011 et qui a déjà fait l’objet d’un podcast à succès du même nom. La fiction revient sur le meurtre de Betsy Faria en 2011, quelques jours après Noël, alors atteinte d’un cancer. Alors que les projecteurs sont braqués sur son époux, qui a retrouvé le corps ensanglanté de Betsy à son domicile, le comportement de Pam Hupp, une amie proche de la victime, interpelle. Manipulatrice, intrusive et perverse, Renée Zellweger, méconnaissable, campe une Pam Hupp redoutable et glaçante. La série est disponible sur Salto depuis le 9 mars et devrait plaire aux fans de true crime.

Portrait de femmes avec « Better Things »

On rejoint une autre Pam, Pamela Adlon, derrière le personnage de Sam dans la série Better Things, qui compte désormais cinq saisons à son compteur. On retrouve ainsi cette comédienne et mère de trois adolescentes pas toujours faciles, Max, Frankie et Duke, ainsi que Phyllis, la grand-mère aux troubles neurologiques de plus en plus visibles. L’ancienne acolyte de Louis C.K, qui a participé à l’écriture des premières saisons, offre une dramédie sur une mère de trois enfants célibataire qui doit s’occuper de sa propre mère tout aussi ingérable. Better Things dessine un portrait de femmes sur trois générations et ouvre la discussion sur les questions de genres, le regard de la société sur les femmes mûres, la solitude… Après cinq saisons, la famille de Sam est un peu devenue notre famille, on prend plaisir à s’immiscer dans ce quotidien un peu chaotique. Une série sensible et délicate saupoudrée, comme toujours, d’une bonne pincée d’humour. A retrouver sur MyCanal.

Comprendre les innovations de la tech avec « Silicon Carne »

Metavers, Web 3, NFT, crypto… Vous n’y comprenez rien ? C’est peut-être le moment de commencer à écouter le podcast Silicon Carne, un peu de piquante dans la tech, animé par Carlos Diaz qui décode depuis 2019 l’actualité de la Silicon Valley et de la Tech. Ainsi peut-on entendre intervenir dans son émission des experts du domaine ainsi que des grosses figures, comme Sébastien Borget, le cofondateur du métavers décentralisé The Sandbox, dans l’épisode « Les méta-défis du Metaverse ». Après ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne comprenez rien aux blockchains.