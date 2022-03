Chris Rock sort du silence. L’humoriste a déclaré ce mercredi soir sur scène, lors de sa première apparition en public depuis la gifle assénée par Will Smith lors des Oscars, qu’il était « encore en train de digérer ce qui s’est passé », rapportent des médias américains.

« Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j’ai un spectacle entier que j’ai écrit avant ce week-end », a lancé le comique lors d’un spectacle à Boston, selon un court extrait sonore diffusé par le magazine Variety. « Je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de cette merde. Et ce sera sérieux et drôle », a ajouté Chris Rock.

En pleine cérémonie des Oscars, l’humoriste Chris Rock a reçu une gifle de la part de Will Smith alors qu’il s’apprêtait à remettre l’Oscar du meilleur documentaire. Après une plaisanterie sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith, atteinte d’alopécie, une chute importante des cheveux, l’interprète de Mohamed Ali est monté sur scène et lui a décroché une gifle. « Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de bouche ! », lance-t-il même une fois rassit, alors que la chaîne ABC a eu le temps de couper le son.