Tom Parker, chanteur du groupe The Wanted, est mort

Il était le chanteur de The Wanted. Tom Parker est mort mercredi des suites d’une tumeur au cerveau, a annoncé le groupe qui, sur Instagram, s’est dit « dévasté par [ce] décès tragique et prématuré ». Il avait 33 ans.

En octobre 2020, l’artiste britannique avait révélé publiquement sa maladie. En début d’année, il s’était produit sur scène avec son groupe.

« Il était notre frère »

Le boys band The Wanted, créé en 2009, est notamment connu pour la chanson Glad You Came, tube international en 2012.

« Tom était un mari extraordinaire pour Kelsey, et le père d’Aurelia et Bodhi », a ajouté le groupe. « Il était notre frère, les mots ne peuvent exprimer la perte et la tristesse que nous ressentons. Pour toujours dans nos cœurs. »