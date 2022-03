Bruce Willis arrête le cinéma. L’acteur qui a incarné pendant des années le héros à la peau dure de la saga Die Hard doit mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, a annoncé mercredi sa famille.

« Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui », écrit sa famille sur Instagram. Son étoile avait pâli dernièrement mais Bruce Willis était l’un des acteurs de film d’action les plus en vogue dans les années 1990 et 2000. Selon le magazine spécialisé Variety, ses films ont généré plus de 5 milliards de dollars de recettes dans le monde entier.

