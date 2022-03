Un détective à l’humour noir dirait peut-être : c’est une hécatombe. Après avoir perturbé les deux dernières éditions de Quais du Polar, le Covid revient gâcher la fête des littératures policières : Harlan Coben et John Grisham viennent d’annuler leur venue à Lyon ce week-end. Sont également touchés Viviane Moore, Jean-Luc Fromental et Max Annas.

Coben sera présent… en visio

La rencontre avec Harlan Coben, prévue samedi 2 avril à 14 heures à la Chapelle de la Trinité, est toutefois maintenue, en visio et en direct. Et 130 auteurs seront bel et bien présents pour le retour d’un Quais du Polar en bonne et due forme, du 1er au 3 avril à Lyon et dans toute l’agglomération.