Tout a commencé en septembre 2020. Gisèle* revient vivre à Nice et essaie de trouver un moyen de faire des rencontres. « Je voulais amener à moi des personnes militantes autour du féminisme après avoir pu expérimenter ce genre d’activités à Rennes et simplement nouer des contacts dans une ville où je ne connaissais personne. » Elle décide de créer un book club féministe. Tous les derniers mercredis du mois, des femmes se réunissent autour d’un livre pour en parler.

« On a commencé en visio, à 7 ou 8, pendant le deuxième confinement. Aujourd’hui, on a plus de 150 adresses mails référencées dans la mailing list, continue l’une des créatrices du book club. Je suis moi-même surprise, je pense que ça m’a dépassé. D’un autre côté, ça illustre un besoin, il y a peu d’espaces comme ça à Nice. »

Elle ajoute : « On a quand même limité les séances à une douzaine de participantes pour que ça ne fasse pas conférence et pour que chacune puisse s’exprimer. Un noyau dur de 5 à 7 personnes revient souvent. Mais il n’y a pas de règles, on vient pour une fois, pour deux ou trois, ou même pour toujours ! C’est libre. »

« Je ne me sens plus seule »

Aucun « critère » n’est requis pour faire partie du book club, pas même d’être féministe ou d’être une femme. « Au début, on a voulu se réunir en non-mixité choisie et des hommes s’offusquaient. Depuis, on a changé mais force est de constater qu’aucun ne s’est présenté à nos rencontres. »

Avec une hiérarchie horizontale, sans participation financière, le book club féministe de Nice est ouvert à tous. Il y a des participantes de tous les âges, de tous les milieux. « Le livre, que ce soit un essai ou un roman, est un prétexte pour avoir une expérience commune et échanger. Souvent, on lie aussi nos propres vécus et c’est ça qui est enrichissant. Nous n’avons pas de lien professionnel ou amical, c’est plus fort que ça », appuie Gisèle.

Dans les habituées, Perrine, 33 ans, sophrologue. Elle ne loupe aucun rendez-vous depuis la première fois, en juillet 2021. « Quand je suis ressortie, c’était un grand bonheur. J’étais joyeuse, j’avais beaucoup d’énergie. C’était la première fois que j’avais cette sensation d’arrêter d’être seule sur cette planète. »

Une source d'« empouvoirement »

Elle décrit la sensation de participer à cet événement comme « une vraie bulle d’oxygène ». Pour elle, « c’est de l’empouvoirement de partager des valeurs communes, des centres d’intérêt pendant deux heures, voire plus, chaque mois. On parle d’un livre, de nous, on réfléchit, on s’organise. Parfois, on se croise dans la ville et on a ce regard qui dit « nous, on sait », c’est un lien indescriptible. Je suis fière de faire partie d’un groupe où naît une forme de solidarité inexplicable. Je me sens plus forte. »

Grâce au book club, elle a lancé en parallèle un atelier de lecture collective, quelque chose « de tout aussi puissant ». « Je connais plein de livres, je suis au courant des événements. On crée, on agrandit le cercle. C’est fabuleux. J’ai compris le sens du lien et de sa valeur. »

Un sentiment partagé par Chloé, qui a assisté deux fois au book club. « Quand tu es dans l’activité, c’est la même sensation qu’un câlin à l’infini », résume-t-elle. Avant, elle avait des a priori sur ce genre d’activités. « Je ne voyais que ça dans les films. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. » Par sa profession, elle avait déjà côtoyé le féminisme, mais « seulement d’un point de vue théorique ». « J’étais sensible à la question, mais le militantisme, c’était quelque chose de nouveau pour moi. Le book club m’a ouvert. Je ne connaissais pas grand-chose et il m’a permis de me nourrir, de ne pas être jugée. Et je suis passée à l’étape 2, ne plus communiquer qu’avec moi-même sur ce que j’apprends avec bienveillance et moins de colère. Ça m’enlève une charge. »

Une chose est sûre, maintenant, elle ira chercher ce genre d’espaces si elle déménage. Perrine, elle, le créera si ça n’existe pas.

* Le prénom a été modifié.