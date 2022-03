Une hilarante plaidoirie en faveur du féminisme et de l’égalité des sexes ! Après avoir « quitté la robe », le nom de son précédent spectacle où elle racontait comment elle avait raccroché sa brillante carrière d’avocate pour embrasser celle d’humoriste, Caroline Vigneau « croque la pomme » dans un spectacle résolument drôle et féministe, qui fera halte à l’ Olympia de Paris, du 13 au 16 avril. « En 2016, j’ai pu réaliser mon rêve parce que j’ai fait deux dates à l’Olympia. Et là, j’ai multiplié mon rêve par deux ! Me dire que je vais faire quatre dates dans cette salle mythique, rien que d’en parler, j’en ai la chair de poule », se réjouit l’humoriste.

« Avec le rire, on amène à la réflexion »

Dans Croque la pomme, l’humoriste remonte donc jusqu’à Adam et Eve pour moquer l’absurdité des codes de la domination masculine. Au fil du spectacle, elle rappelle que la Turquie a accordé le droit de vote aux femmes avant la France ou encore que le port du pantalon était encore interdit aux femmes jusqu’en 2013 dans l’Hexagone. Une sorte d’histoire du féminisme pour les nuls, mené tambour battant et avec beaucoup de piquant. « Dis comme ça, franchement, si quelqu’un m’invite à voir un spectacle sur l’histoire du féminisme, même moi, j’ai envie de me pendre », rit l’humoriste.

Ce serait oublier que Madame 100.000 volts réalise le tour de force d’être à fois drôle et didactique : « Si vous mettez des vannes, tout devient drôle ! Quand j’ai changé de vie et que j’ai décidé d’arrêter de défendre les gens, je me suis engagée à les faire rire. Je ne me suis pas engagée en politique, je suis humoriste. Une fois que j’ai dit ça, je fais rire avec ce que je veux. On peut faire rire avec des sujets graves et importants. Avec le rire, on amène à la réflexion et au changement des mentalités », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Souvent, les gens me disent : "Tu es féministe, c’est dans l’air du temps". Ça me fait bondir parce que j’ai l’impression que c’est plutôt l’air du temps qui est enfin dans mon sens », confie Caroline Vigneaux.

Si elle égratigne le système patriarcal, Caroline Vigneaux n’a aucun contentieux à régler avec le public masculin. « La plupart des hommes ont assez de second degré pour comprendre ! Les hommes sont souvent étonnés parce qu’ils ne connaissent pas non plus l’histoire du féminisme. Le féminisme, c’est juste l’égalité en droit des hommes et des femmes et plein d’hommes se découvrent féministes dans mon spectacle », se réjouit celle qui se définit comme une « féministe optimiste ».

« Il reste des vrais combats féministes importants »

Elle donne ensuite sa définition de ce féminisme optimiste : « C’est être une féministe qui sait qu’on va dans le bon sens. Ma grand-mère n’avait pas le droit de vote. Aujourd’hui, en France, il n’y a plus de lois misogynes, à part une : les femmes n’ont pas encore accès à la Légion étrangère. Mais parfois, je me dis : "Est-ce que tous les combats sont bons à mener ?"… »

Caroline Vigneaux se bat pour ceux qu’elle a faits siens : « Il reste des vrais combats féministes importants comme la lutte contre les violences faites aux femmes, comme l’égalité des salaires… Là-dessus, on peut mettre notre énergie et parler aussi de la condition féminine à l’étranger ». Et de rappeler : « Dans ma vie d’avocate, j’ai été confronté quand même à énormément de femmes battues et de femmes violées. »

A la ville, l’artiste est engagée au sein de la Fédération nationale solidarité femme, réseau regroupant 73 organisations et elle est devenue la marraine de l’association Journées nationales des femmes élues. « Je pense qu’on milite partout », commente-t-elle.

Et d’ajouter : « La culture, et surtout l’humour, ça ouvre toutes les portes. » Comme celles autour des tabous féminins, comme l’éjaculation féminine, qu’elle dézingue sur scène à la fin de son spectacle. « J’y vais fort », s’amuse Caroline Vigneaux. Un final désopilant et culotté en apothéose !