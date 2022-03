Le public a pu découvrir ce samedi les premiers extraits des battles 2022 de la onzième saison de The Voice, qui prennent le relais des auditions à l’aveugle. Des images poignantes de Florent Pagny ont été diffusées dans le teaser de TF1, ému et semblant évoquer ses problèmes de santé pour la première fois dans le télécrochet musical.

« Je suis dans une saison particulière… », a-t-il souligné à un Nikos Aliagas interrogatif. « Quoi ? », a relancé le présentateur de l’émission de la première chaîne. Le coach et célèbre chanteur, visiblement trop bouleversé pour poursuivre sa phrase, n’en a pas dit plus. Il faudra regarder le programme pour connaître les détails de sa pensée.

Florent Pagny avait annoncé souffrir d’un cancer des poumons au mois de janvier sur son compte Instagram. « On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer, avait-il expliqué. Je vais entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie, de rayons x, ce qui fait que… Je suis désolé. »