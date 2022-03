Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Upload », saison 2, le retour de la vie numérique

La série de Greg Daniels (Parks and recreation) revient pour une saison 2 tout aussi loufoque que la première. Souvenez-vous, on avait quitté Nathan, un programmateur informatique décédé dont la conscience a été téléchargée dans un monde virtuel nommé Lake View, et Nora, un « ange » bien vivant qui l’aide dans sa nouvelle vie entièrement virtuelle. Dans la saison 2 d’Upload sur Amazon, Nora atterrit au milieu de la nature dans une communauté sevrée des outils numériques où elle commence à oublier sa romance avec Nathan. Ce dernier est toujours coincé à Lake View, envahi par son ex-petite amie très possessive qui a décidé d’être téléchargée elle aussi. Le cauchemar numérique peut commencer.

« Change-couleur », la double-vie des homosexuels en Côte d’Ivoire

A Abidjan (Côte d’Ivoire), Ali, jeune gay musulman, assiste au mariage de son amant, Saint, avec une femme. Il y fait la connaissance de Maël, un Français. Celui-ci ne tardera pas à comprendre le lien qui unit les deux hommes et n’hésitera pas à exercer un chantage sexuel sur Ali. Tel est le synopsis de Change-couleur, le court métrage de Stéphane Olijnyk à découvrir sur Arte.tv Le titre, synonyme de « caméléon », fait référence à la manière dont des homosexuels sont obligés d’avoir recours à une « double vie » pour dissimuler leur orientation sexuelle et se protéger de l’homophobie de la société. Le réalisateur, qui avait signé en 2018 Ursinho, un film court sur la condition homosexuelle au Brésil, s’intéresse ici à la situation des gays en Côte d’Ivoire, un pays où l’homosexualité n’est pas illégale mais où les gays subissent notamment le poids des religions musulmanes et catholiques.

Président.iel, les candidats répondent aux thématiques féministes et LGBT

A deux semaines du premier tour de la présidentielle, les débats se font rares. Elise Goldfarb et Julia Layani -derrière le podcast Coming Out- ont décidé d’y remédier avec le podcast original Président.iel diffusé sur Spotify. Elles investissent un champ qui a été mis de côté ces dernières semaines en interrogeant chaque candidat sur les thématiques féministes, LGBT et sur leur perception de l’éducation. Si la quasi-totalité des candidats ont été enregistrés ou presque, il reste un point d’interrogation sur la date de Marine Le Pen et sur la participation d’Emmanuel Macron. Avec ou sans l’actuel président, le podcast pourrait vous faire découvrir les candidats sous un autre jour.