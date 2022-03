Le carrefour de Shibuya, ses passages piétons, ses écrans de télévision géants, ou encore sa statue du chien Hachikô... L’endroit est un incontournable de Tokyo, pour ses habitants, pour les touristes et maintenant pour les joueurs. C’est là, où se croisent plus de 2 millions de personnes chaque jour, que commence Ghostwire : Tokyo, le dernier jeu du créateur des Resident Evil et The Evil Within, Shinji Mikami avec son studio Tango Gameworks. Il est disponible depuis vendredi en exclusivité sur PS5 et PC.

Yokai, démons et sortilèges

Lorsqu’un étrange et épais brouillard s’abat sur Tokyo, toute la population disparaît ne laissant que leurs vêtements sur le sol. Toute ? Non, le héros Akito échappe à cet événement qui se révèle surnaturel et causé par le mystérieux Hannya au masque de démon japonais, typique du théâtre nô. Akito doit la vie à KK, un détective du monde des esprits, à la Yu Yu Hakusho, qui prend possession de son corps et le dote de superpouvoirs pour mieux combattre les « Visiteurs », en fait des yokai, fantômes, et autres démons issus du folklore japonais.

Pas de zombie, pas de monstre, ni de flingue ou fusil à pompe, Ghostwire : Tokyo marque déjà son originalité par son gameplay, le tissage d’éther, des sorts qui permettent de purifier, bannir ou détruire les yokai. Le rendu, avec une gestuelle entre le Kuji-In et Doctor Strange, est visuellement joli et dynamique, bien que répétitif sur la longueur. Il participe à sortir le jeu de la catégorie dans laquelle on l’aurait naturellement mis de par le passif de ses créateurs, le survival-horror, pour s’aventurer vers l’action, le RPG et bien sûr, impossible d’y échapper aujourd’hui, l’open world. Ou l’open Tokyo.

Un Tokyo de fin du monde

C’est là que si situe le principal intérêt de Ghostwire : Tokyo, qui permet d'explorer la capitale japonaise quasiment à l’échelle, du moins pour le quartier de Shibuya. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel Tokyo, puisque vidé de ses habitants, plongé dans une ambiance fin de monde, mais aussi terriblement familier. Que vous ayez eu la chance - enfin le luxe - de partir dans la capitale japonaise ou que vous la connaissiez par procuration - par les mangas, les animés, ou le cinéma -, vous serez en terrain connu, voire conquis, avec une ville toute en verticalité, impasses, néons, statues, temples… entre modernité et tradition ?

L’expression a le don d’horripiler les Japonais et les Japonisants, mais il y a un peu de ça dans la manière dont le jeu a su mêler légendes urbaines et folklore japonais, même si la narration est finalement en retrait par rapport à l’exploration. Il y a d’ailleurs fort à parier que vous mettiez le jeu en pause pour aller voir si le Japon a levé ses restrictions sur les voyages touristiques à cause du Covid-19 (malheureusement non).