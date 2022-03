Les jeunes passent six fois moins de temps à lire qu'à surfer sur Internet

Les pages Internet plutôt que celles des bouquins. Les jeunes Français passent six fois plus de temps en ligne qu'à lire, révèle une étude publiée par le Centre national du livre (CNL) ce mercredi. Mais ce n'est pas pour autant que la jeune génération n'est pas avide de lecture.

Selon ce sondage Ipsos réalisé en ligne auprès de 1.500 jeunes de 7 à 25 ans fin janvier et début février, les personnes interrogées déclarent lire des livres 3 heures et 14 minutes par semaine, et passer 2h50 par jour (soit 19 heures et 50 minutes par semaine) sur Internet.

Ce rapport change fortement en fonction des âges. Chez les élèves de primaire, le temps sur internet est de 60% supérieur. Chez les étudiants, il est près de huit fois supérieur.

16% des jeunes ont une aversion pour la lecture

Ces générations ne cloisonnent pas leurs pratiques culturelles. Elles lisent de plus en plus de livres sur téléphone portable (support choisi par 55% des lecteurs de livres numériques). Et quand ces jeunes lisent un livre, 47% ont une autre activité (37% envoyer des messages, 27% aller sur les réseaux sociaux, etc.).

«Les jeunes sont encore nombreux à lire. Globalement, 81% des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs par goût personnel», souligne le CNL dans un communiqué. Mais «ces chiffres plutôt positifs ne doivent pas masquer certaines difficultés: 16% des jeunes n'aiment pas lire ou détestent lire».

Les élèves de primaire déclarent avoir lu «par goût personnel» 8,4 livres en moyenne sur les trois derniers mois, mais les collégiens 5,3 et les lycéens 3,4.