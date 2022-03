Quarante chansons seront en lice à Turin (Italie), en mai, pour tenter de succéder au palmarès de l’Eurovision à Zitti e Buoni du groupe Måneskin qui s’est imposé l’an passé devant Voilà de Barbara Pravi. A plus d’un mois du concours – la première finale aura lieu le 10 mai, 20 Minutes fait le point sur les titres qui se démarquent et sur les tendances de cette édition 2022.

Une année de ballades

Si l’édition 2021 a été marquée par une légion d’artistes féminines interprétant des chansons dance/up tempo, l’Eurovision 2022 sera celle des ballades. Un gros quart des chansons en lice oscillent entre la rengaine mélancolique et la power ballad. Parmi les plus marquantes, citons Brividides Italiens Mahmood et Blanco chantant les amours impossibles, la (formidable) De Diepte avec laquelle S10 représentera les Pays Bas (il n’y avait pas eu de chanson en néerlandais au concours depuis 2010), l’imparable Hold Me Closer de la Suédoise Cornelia Jakobs, ou la très « James bondienne » proposition belge, Miss You de Jérémie Makiese, qui pourrait créer la surprise à Turin.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Pour se déhancher, il faudra principalement compter sur l’Espagne et le SloMo de Chanel, sur la peu banale chanson de la Norvège, Give That Wolf a Banana de Subwoolfer (où il est question de nourrir un loup de banane pour qu’il épargne Mère Grand…) ou sur Halo, le bulldozer de l’Autriche conduit par Lum ! x et Pia Maria – un morceau qui, c’est assez rare pour être signalé, est déjà diffusé en France sur NRJ.

Le triomphe de Måneskin l’an passé a donné envie à certains pays de tenter leur chance avec des morceaux rocks. A savoir, la Bulgarie (Intention de Intelligent Music Project), la Georgie (avec le très « Brit Pop » Lock Me In) ou encore la Finlande, avec Jezebel du groupe The Rasmus que l’on connaît en France pour le tube In The Shadows.

Aucune chanson en français et du latin pour la première fois

La langue anglaise perd du terrain à l’Eurovision. Longtemps considérée comme essentielle pour espérer un bon résultat, elle en a pris pour son grade l’an passé : au classement final, le Top 3 était composé d’une chanson en italien et de deux autres en français. Si l’Islande a fini quatrième avec un morceau anglophone, l’Ukraine complétait le Top 5 avec un titre en ukrainien… En 2021, parmi les trente-neuf chansons en lice, 10 étaient intégralement ou en partie interprétées dans une autre langue que l’anglais. La tendance s’accentue cette année avec quinze titres laissant entendre d’autres langues. A savoir, de l’albanais, du lituanien, du roumain, du néerlandais, du slovène, de l’ukrainien, de l’islandais, du portugais, du grec, de l’italien, du serbe, de l’espagnol, du breton, mais aussi, pour la première fois dans l’histoire du concours… du latin (Corpore Sano du groupe serbe Kontrasta).

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Il n’y aura, et ça aussi c’est une première dans l’histoire de l’Eurovision, aucune chanson interprétée intégralement ou en partie en français. Quand Amaury Vassili avait représenté la France en 2011 avec des paroles en corse, la langue de Molière avait pu compter sur la Lituanienne Evelina Sasenko avec C’est ma vie. Pour rappel, Alvan et Ahez défendront les chances tricolores avec Fulenn, en breton. C’est la deuxième fois, après Dan Ar Braz et l’Héritage des Celtes en 1996, que la France envoie une chanson dans cette langue au concours.

Qui sont les favoris et favorites ?

A plus d’un mois du concours, il faut considérer avec prudence les prédictions des bookmakers. Généralement, elles gagnent en pertinence lors de la semaine du concours, une fois que les artistes ont répété leurs prestations sur la scène. Cependant, on peut les appréhender comme une sorte de baromètre des chansons qui attirent leur attention. A ce jour, c’est l’Ukraine qui est considérée comme favorite, avec 35 % de chances de victoires. Un engouement qui a sans doute moins à voir avec les qualités intrinsèques de la chanson Stefania du groupe Kalash Orchestra mêlant sonorités folkloriques et rap qu’avec la tragédie qui frappe le pays en ce moment. Celles et ceux qui misent sur l’Ukraine tablent sans doute sur le fait que le public et les jurys pourraient voter pour cette chanson en signe de soutien symbolique…

L’Italie est la deuxième favorite, avec 15 % des chances de victoires. Le pays hôte, représenté par un duo composé de Mahmood (qui en solo avait fini deuxième de l’Eurovision 2019) et Blanco et sa ballade Brividi, réaliserait ainsi un doublé s’il s’imposait. Troisième favorite, la Suède avec Cornelia Jakobs qui, selon les bookmakers, a 11 % de chances de s’imposer avec Hold Me Closer, une ballade très efficace qui pourrait faire le consensus aussi bien du côté du public que des jurys.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Et la France ? Alvan et Ahez émargent ce mardi en 12e position, soit peu ou prou la place qu’occupaient Madame Monsieur et Bilal Hassani, chez les bookmakers, respectivement en 2018 et 2019.

Du côté des fans, ce mercredi matin, la France est en 8e position du classement de l’application My Eurovision Scoreboard, avec quelque 48.000 points. La Suède est en tête avec 94.4000 points, devant l’Espagne (93.500) et l’Italie (84.000).