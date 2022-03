Montpellier se rêve en capitale européenne de la culture

Montpellier sera-t-elle la capitale européenne de la culture en 2028 ? La ville – associée pour l’occasion à Sète – a officialisé sa candidature ce mardi en conseil de métropole. Elle rejoint les neuf autres villes françaises qui rêvent d’être présélectionnées par le ministère de la culture d’ici un an. Une seule parmi elles sera l’heureuse élue au bout du processus de sélection, en décembre 2023.

« Nous souhaitons montrer que la culture permet d’habiter nos espaces publics, notre patrimoine et contribuer à leur transformation, détaille le maire de Montpellier Michaël Delafosse (PS). Cette candidature fait sens. Nous sommes le territoire le plus jeune de France. S’engager dans cette aventure, c’est renouveler le pacte séculaire entre le territoire et la jeunesse, sa créativité et sa capacité à se réinventer, à s’approprier les politiques culturelles. »

Alors que Reims a déjà défini son logo, que des artistes (Cécile Coulon à Clermont ou Philippe Torreton à Rouen) ont associé leurs noms à d’autres villes candidates, la préfecture de l’Hérault se lance dans une course de fond, légèrement après les autres, sans pour autant être en retard. Le but : « le renforcement du rayonnement international du territoire, une valorisation de son image auprès des citoyens, le renforcement des synergies au sein du secteur culturel, une sensibilisation et un accès à la culture favorisé, ainsi que la stimulation du tourisme culturel. »

« Un vrai challenge pour Montpellier »

Montpellier veut briller par sa culture comme il l’a fait de longue date, depuis que Georges Frêche avait choisi d’en faire l’un de ses moteurs, avec le sport, pour vanter le dynamisme de sa ville. « La dépense de la métropole de Montpellier et de ses 31 communes en faveur de la culture est la plus importante en France par habitant », reprend Michaël Delafosse. Ce qui peut être à la fois sa force… et sa faiblesse.

« Devenir capitale européenne de la culture apporte davantage aux villes qui ont quelque chose à construire ou à structurer, ce qui était le cas à Marseille, Liverpool et Lille », évoque Sylvia Girel. La chercheuse avait évalué les retombées de cette nomination pour Marseille (en 2013), l’une des quatre villes françaises à avoir obtenu cette consécration après Paris (1994), Avignon (2000) et Lille (2004). « C’est plus difficile de montrer une plus-value pour des villes où la culture est déjà bien structurée. C’est un vrai challenge pour une ville comme Montpellier où l’offre culturelle est forte, de créer l’effet levier recherché à travers ce programme par l’Union européenne. »

Deux villes, une tchèque et une française

Chaque année, deux villes de deux pays différents sont choisies comme capitales européennes de la culture. En 2028, il s’agira d’une ville tchèque et d’une française. Dix communes sont à ce jour candidates en France : Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Nice, Reims, Roubaix, Rouen, Saint-Denis et Montpellier. Les dossiers doivent être déposés au 1er décembre, une présélection sera faite au premier semestre 2023 avant la sélection de la future capitale, en décembre 2023. D’ici la clôture des inscriptions, Montpellier a huit mois pour faire le plein d’idées novatrices et séduire le jury.