Qui dit vendredi dit « par ici les sorties » (musicales). 20 Minutes vous a concocté une petite sélection des nouveautés de la semaine à mettre entre toutes les oreilles. Entre une révélation française, une star de l’électro tricolore et la reine de la néo soul à la belge, suivez notre guide…

Le grand retour de Kavinsky

Neuf ans se sont écoulés depuis son dernier EP, et près de douze années depuis le grand succès de Nightcall (eh oui, le temps file à une vitesse…). Mais Kavinsky est enfin de retour ce vendredi avec un nouvel album intitulé Reborn, qui comme son nom l’indique, pourrait signer la renaissance du Dj français. On en connaît déjà la pochette (réalisée par l’artiste Thomas Jumin), où une silhouette masculine fait face à une mystérieuse planète qui se craquelle, mais aussi les premières notes. Ces derniers mois Kavinsky a révélé les deux premiers titres de l’album : le dansant Renegade et son clip de superhéros et le plus planant Zenith qui fait la part belle au vocoder. Parfait pour entamer les premières belles journées printanières de l’année.

Selah Sue revient avec « Persona »

L’attente fut un peu moins longue pour la chanteuse belge, mais c’est tout de même après plus de six ans d’absence que réapparaît Selah Sue. L’artiste revient avec Persona, un cinquième album très personnel dans lequel elle dévoile plusieurs facettes d’elle-même. Dans le titre disco et entraînant Pills, elle évoque notamment la dépression dont elle a souffert et les effets des médicaments pour lutter contre cette maladie.

Le premier album d’Emma Peters

La jeune femme de 23 ans s’est fait connaître sur YouTube grâce à ses reprises de Clandestina, Magnolias For Ever ou encore Trop beau, qui lui ont valu des millions de vues. Après un premier EP sorti à l’automne dernier, Emma Peters se lance ce vendredi dans le grand bain en présentant son tout premier album Dimanche. Les fans de la chanteuse retrouveront les singles Le temps passe et Envoie moi une musique, et bien entendu la voix si reconnaissable d’Emma Peters, délicate et vulnérable.

Sam Quealy sort un nouveau single cosmique

Deux salles, deux ambiances. Après la pop romantique d’Emma Peters, place à l’hyperpop et l’eurodance de Sam Quealy. La chanteuse et performeuse australienne à l’univers « badass-fetish-chic-club kid » livre un nouveau single punchy et complètement barré intitulé Follow the night. De quoi vous rebooster pour entamer en pleine forme le week-end.