Adieu Ulysse, bienvenue Pénélope ! Les fidèles de Télérama vont devoir se familiariser avec la nouvelle mascotte du magazine. Le petit bonhomme dessiné qui, selon les expressions de son visage – de la grimace au sourire extatique –, donnait le ton des critiques cinéma, tire sa révérence après 72 années de bons et loyaux services.

Désormais, c’est un personnage féminin dessiné par Pénélope Bagieu qui fera office de baromètre cinéphile. Elle fera son entrée dans les pages de l’hebdomadaire dès le prochain numéro, en kiosque mercredi.

« On est à une époque où la place des femmes est affirmée »

« 72 ans, c’est l’âge de la retraite ! On est à une époque où la place des femmes est affirmée, et qu’un tel emblème devienne féminin, ça nous plaisait », explique la présidente de Télérama, Catherine Sueur.

Pour sauter le pas, le magazine a « tout de suite pensé » à la créatrice de BD Pénélope Bagieu, également connue pour son engagement féministe.

« Il fallait une continuité et un personnage expressif, poursuit Catherine Sueur. « Peu de gens savent qu’il s’appelle Ulysse, le plus souvent on dit simplement "Le petit bonhomme de Télérama" ! »

Un nouveau barème pour les critiques

Ce personnage est une institution. Créé par le dessinateur Omer Boucquey, il est apparu pour la première fois en 1950 dans les pages de Radio-Cinéma, l’ancêtre de Télérama. Depuis, il a changé de tête plusieurs fois. En 2011, une version très stylisée et minimaliste, signée Riad Sattouf, avait provoqué la grogne du public. L’auteur de L’Arabe du futur a revu sa copie en 2014, livrant la dernière version en date d’Ulysse.

Cette petite révolution dessinée s’inscrit dans un contexte plus large de modification du barème de la critique à Télérama. Celui-ci revient à cinq niveaux de notation au lieu de quatre. Pour les programmes télé, radio, livres et spectacles, la meilleure note correspond désormais à quatre « T » et non plus trois.