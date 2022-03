Le refrain est bien connu : « Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy… » Ce que le grand public ignore sans doute, en revanche, c’est que l’enfant dont il est question dans la chanson de Madame Monsieur fête ses 5 ans ce lundi 21 mars. Depuis le premier confinement, la fillette et sa mère, Taïwo, vivent en France et les deux artistes sont régulièrement en contact avec elle.

« Cela fait cinq ans que Mercy et sa maman sont dans nos vies et qu’on est dans la leur, confie Emilie Satt, la chanteuse du duo, dans une vidéo postée ce lundi sur Twitter. Cela paraît beau comme ça, mais si vous saviez tout ce qu’il y a derrière, c’est un truc de fou. »

Avec son acolyte à la scène et époux à la ville Jean-Karl Lucas, elle s’est décidée à raconter pour la première fois publiquement cette histoire longtemps tenu secrète. Et c’est au micro du podcast Nude que les deux artistes ont choisi de faire le récit de cette aventure dépassant largement le cadre musical.

« Il y a beaucoup de choses qu’on a gardées pour nous, que l’on ne s’est pas autorisé à dire et, souvent, on s’est sentis un peu seul », avance Jean-Karl Lucas dans le premier des sept épisodes de L’odyssée de Mercy mis en ligne ce lundi.

Le couple y raconte notamment comment, ce jour de mars 2017, le tweet d’un journaliste de Nice-Matin, Grégory Leclerc, les a bouleversés. Le reporter était sur L'Aquarius, un navire venant en aide aux migrants en Méditerranée. Il se faisait l'écho de la naissance, à bord, dans ses conditions chaotiques, d’une petite fille qui ne tardera pas à être prénommée Mercy (« grâce » et « miséricorde » en anglais). Cela inspire à Madame Monsieur une chanson qui mènera le duo jusqu’à l' Eurovision​. L’histoire ne s’arrêtera pas au lendemain du concours de chansons. Au contraire, à ce moment-là, elle ne fait que commencer…

Aujourd’hui 21.03.22, Mercy fête ses 5 ans et on vous raconte ces années d’aventure, depuis la naissance sur l’Aquarius jusqu’à l’école maternelle en France, en passant par la violence de la réalité et l’amour qu’on se porte alors que nos vies n’auraient jamais dû se croiser. pic.twitter.com/SAFseS2Lb6