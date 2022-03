« Encore du son à sauter pied joint sur la table du salon », « Ça déboîte », « Ça claque, ça flash, ça fait bouger ! »… Dans les commentaires de leur nouveau clip Your Kiss, le groupe nantais KO KO MO continue de faire tourner les têtes. Warren, le chanteur et guitariste, et K20, le batteur, sont tous deux originaires de Nantes. Ils se sont rencontrés en 2012 lors de répétitions « pour un projet avec d’autres artistes ». Dix ans plus tard, le duo de 27 et 44 ans sort son troisième album Need Some Mo’ vendredi.

Réputé pour « casser la baraque » en concerts, le duo explosif fait de plus en plus parler de lui sur la scène nationale et internationale. De Nantes, à l’Allemagne, au Japon, à l’Australie, à Madagascar ou encore à la Chine,Ko Ko Mo ne cesse de faire résonner sa musique. Leur reprise de Last Night a Dj Saved My Life, sorti en 2020, leur a permis de « choper un nouveau public », plus jeune, plus large. Entretien avec ces mordus de la power pop, mélange de rock, pop et électro, qui vivent « chaque concert comme le dernier ».

A quoi ressemble un concert de KO KO MO ?

K20 : Chaque concert est vraiment unique pour le public comme pour nous et c’est ce qui fait qu’on ne s’en lasse pas. Il y a toujours de l’improvisation sur scène. Parfois Warren saute un passage dans la musique, je ne sais pas où il en est rendu alors j’invente sur le moment et vice-versa. On aime bien se mettre la pression.

Warren : C’est ça, on essaie de s’adapter au public et je pense qu’il est d’autant plus touché quand on le fait. On ne joue pas de la même manière dans un Zénith que dans un café-concert, par exemple. Et puis on a la chance d’être que deux, c’est imbattable pour improviser donc on ne va pas s’en priver !

Samedi, au lendemain de la sortie de votre album, vous donnerez un concert à guichets fermés à Nantes. Ça fait quoi de jouer à domicile ?

K20 : Oui on est super content de jouer au Stereolux devant nos copains et la famille mais c’est aussi les spectateurs les plus chiants au monde (rires).

Warren : C’est le public qui nous connaît le plus, on a pas mal d’amis dans la musique donc ils seront vachement critiques. Ce sont eux qui peuvent facilement nous dire « Oh bah là t’as pris la grosse tête » en rigolant.

Sentez-vous que l’attention monte autour de vous ?

Warren : On essaie de ne pas trop faire attention à ça mais on se rend compte qu’il y a de plus en plus d’adolescents qui s’intéressent au rock et qui ressortent les disques de papa et ça, ça fait plaisir.

K20 : On fait de la musique pour nous de base mais on fait quand même de la musique pour le public aussi. On essaie de moderniser le rock, on fait surtout du seventies contemporain. Warren vient du blues plutôt, moi je viens du hip-hop électro on va dire.

Warren : C’est ça qui est chouette avec K20. On est super complémentaires. Il m’a fait écouter des choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allé.

Pourquoi ne pas chanter en français ?

Warren : Ça s’est fait tout naturellement. J’ai été bercé par les musiques en anglais, j’ai fait mes armes là-dedans donc ça serait un peu tard de changer maintenant. En plus, le français, c’est une langue beaucoup plus connotée chansons à texte que performance vocale. Après, on ne sait jamais, peut-être qu’un jour je changerais mais, le but, c’est aussi que nos chansons parlent au plus de monde possible. C’est d’ailleurs peut-être grâce à ça qu’on a beaucoup joué à l’étranger.

Vous avez fait voyager votre musique dans plein de pays, comment l’expliquer ?

K20 : On a commencé par des concerts dans des bars avant de faire notre première vraie date en 2015 lors des Trans Musicales à Rennes. On a ensuite sorti notre premier album en 2017. C’était le début de Ko Ko Mo pour nous et ensuite on a fait un autre festival qui était un peu l’équivalent de celui de Rennes mais en Inde et là, plus tu joues, plus tu rencontres des programmateurs océaniques et même du monde entier et plus on t’appelle pour faire d’autres événements. On a fait plein de choses.

Warren : Encore une fois on est deux et puis c’est pas très cher dans la tête des programmateurs.

K20 : Oui il y a l’effet « on est deux » et c’est pas cher mais je pense qu’on apporte aussi quelque chose d’énergique sur scène, Warren a une voix très particulière aussi.

Quel concert vous a le plus marqué ?

Warren : Le concert en Inde a été très fort. C’était la première fois qu’on jouait à l’étranger, dans une culture vraiment particulière. Au début, on s’est dit « Mais est-ce qu’on ne va pas leur faire peur à sauter partout ? ». Et, en fait, ils étaient hyper à la page du rock actuel. C’était vraiment un rêve. On ne va pas citer tous les groupes de rock qui ont joué en Inde et qui sont rentrés transformés mais nous, ça a été un peu pareil.

K20 : Depuis ce concert on ne joue plus du tout de la même manière le morceau Hard Time. Il s’est passé un truc là-bas et depuis on improvise toujours dessus. A chaque fois j’en ai des frissons pourtant on en a fait quelques concerts.

Un pire souvenir à raconter ?

K20 : Les pires souvenirs ce ne sont pas forcément les pires en fait (rires). La fois où on était en Indonésie sur un rooftop hyper bien, on nous avait mis à disposition une batterie en plastique et un ampli en carton. L’ingénieur son faisait sûrement taxi la journée donc là tu te dis « Mince, tous ces kilomètres pour ça » et en fait le lendemain t’en rigole. Tu te dis que tu as de la chance.

Warren : Tu relativises vite quand les gens te disent que c’était bien, même si nous, on est des éternels frustrés. Ça forge le groupe et c’est souvent inspirant.

Que ressentez-vous sur scène, une fois que les lumières s’éteignent ?

K20 : On peut avoir envie de vomir 45 minutes avant le concert puis au premier coup de guitare tout va super bien. Je pense qu’il y a un truc qui fait que c’est notre sens de la vie. Il y a aussi la partie en studio et les trajets en camion avec l’équipe pour les tournées… C’est fatigant mais on adore ça. C’est indescriptible. C’est une parenthèse de vie en fait. Ensuite, tu retournes à la maison et puis tu fais la vaisselle (rires).

Warren : Oui, c’est une chance de dingue ! Tu fais ce que tu aimes, tu rencontres des gens différents tous les jours, tu vois du pays… C’est l’aventure.

Où en serez-vous dans dix ans selon vous ?

K20 : Je me lèverai sûrement moins de ma batterie qu’aujourd’hui. Ma fille aura 11 ans… Merde (rires) ! Dans l’idée, on sera peut-être rendu au 10e album. Si on pouvait toujours aimer jouer ensemble et avoir la niaque de faire plaisir au public, ce serait super.

Warren : On ne s’en rend pas compte mais ça fait déjà dix ans qu’on joue ensemble. L’épisode de la crise sanitaire nous a bien fait comprendre que tout peut se casser la gueule du jour au lendemain, donc vouloir faire la même chose qu’aujourd’hui c’est déjà pas mal.