Ramener le prix Vidocq à la maison (ou presque). Ce lundi, à Lille, ce trophée récompensant la meilleure série policière française de l’année écoulée a été décernée, dans le cadre du festival Séries Mania, aux Invisibles. Les six épisodes de la première saison ont été tournés à Lille et dans d’autres communes des Hauts-de-France telles que Lambersart, Roubaix, Seclin ou Tourcoing.

Les Invisibles raconte les investigations d’une brigade enquêtant sur les cadavres non identifiés. Les membres de l’équipe disposent de sept jours pour mettre un nom sur ces corps et reconstituer leurs histoires respectives. Au-delà de ce délai, si elles demeurent anonymes, les dépouilles finiront au carré des indigents : autrement dit, à la fosse commune.

Diffusée en septembre sur France 2, cette mini-série a été suivie en moyenne par 3.94 millions de télespectateurs et téléspectatrices. Un succès qui lui a valu d'être reconduite pour une deuxième saison.

Un prix créé par le préfet des Hauts-de-France

Les Invisible succède à Laetitia, la mini-série de Jean-Xavier de Lestrade sur le meurtre de Laëtitia Perrais, au palmarès du prix Vidocq. Cette récompense a été créé en 2019 à l’initiative de Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France, et du directeur régional des affaires culturelles (Drac).

Le jury est chaque année composé de membres des forces de sécurité intérieure et d’un lecteur ou d’une lectrice de La Voix du Nord. Sous la peau et Trauma ont été primés en 2019 et 2020.