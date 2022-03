Pour le public international, elle est Sylvie Grateau, la boss aussi élégante qu’intraitable d’Emily in Paris. L’actrice française Philippine Leroy-Beaulieu a révélé au journal britannique Mail on Sunday, qu’elle apparaîtra dans la cinquième saison de The Crown, attendue pour le mois de novembre sur Netflix.

Son rôle sera a priori secondaire. « C’était un tout petit truc mais je me suis beaucoup amusée et j’étais tellement heureuse d’en faire partie », a-t-elle déclaré, tressant des lauriers à la série. «La saison quatre était géniale. Chaque épisode est un petit film en soi. Cette scène où Margaret Thatcher va en Ecosse… Wahou ! C’est terriblement bien écrit. »

Philippine Leroy-Beaulieu n’a pas précisé l’identité du personnage qu’elle incarnerait. Le Mail on Sunday émet l’hypothèse qu’elle pourrait jouer Monique Ritz, la veuve de Charles Ritz qui a vendu le palace parisien du même nom à Mohamed Al Fayed à la fin des années 1970.