La Producers Guild of America (PGA), l’association des producteurs d’Hollywood a décerné samedi ses trophées. Etabli à partir des votes de ses quelque 8.000 membres, le palmarès est chaque année considéré comme un bon baromètre en vue des Oscars. Pour cette édition, les votants ont sacré Coda meilleur film de l’année.

Ce long-métrage raconte l’histoire d’une lycéenne entendante, Ruby, jonglant entre ses rêves de carrière dans la musique et ses parents sourds qu’elle épaule au quotidien. Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal : Coda est le remake américain de La Famille Bélier d’Eric Lartigau, sorti en 2014. Il est sorti sur Apple TV+ en août.

Coda, qui a remporté fin février le premier prix des SAG Awards, est donc désormais bien placé pour rivaliser avec le grand favoriThe Power of the Dog de Jane Campion, produit par Netflix.

« C’est merveilleux de voir le public accueillir ainsi notre film »

« J’ai toujours été attiré par les histoires pleines d’humanité », a déclaré le producteur français Philippe Rousselet, coproducteur de Coda, en recevant le prix de la Producers Guild of America.

« En musique, une coda signifie la fin d’un mouvement », a observé l’actrice sourde Marlee Matlin qui joue la mère de Ruby dans Coda, ajoutant : « c’est merveilleux de voir le public accueillir ainsi notre film et c’est merveilleux de faire l’histoire ».

Coda est nommé dans trois catégories aux prochains Oscars : meilleure adaptation, meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et meilleur film. La cérémonie se tiendra le 27 mars à Los Angeles.