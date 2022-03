Il s’agit certainement d’une des plus importantes expositions d'art contemporain jamais organisées à Bordeaux. L’homme d’affaires Bernard Magrez dévoile sa collection personnelle jusqu’au 2 octobre à l’Institut culturel qui porte son nom, au château Labottière à Bordeaux.

Une oeuvre de l'artiste JR à l'Institut Ber,ard Magrez - Mickaël Bosredon/20Minutes

Quelque 80 œuvres, collectionnées depuis une vingtaine d’années, sont réunies dans les espaces du château, avec notamment des productions de JR, Valérie Belin, Jean-Michel Othoniel, Bernard Buffet.

Surnommé « L’homme aux quarante châteaux », le propriétaire de plusieurs grands crus dont château Pape Clément, a répondu à l’occasion de l’inauguration de cette exposition, aux questions de 20 Minutes.

Comment a démarré votre histoire avec l’art ?

Cela a démarré il y a plus de vingt ans, avec les animaliers du XIXe siècle. J’avais vu des choses extraordinaires dans une galerie parisienne, des chevaux, des lions… Progressivement, je me suis intéressé à l’art contemporain, et en 1993, six ans avant qu’il ne meure, j’ai fait la connaissance de Bernard Buffet. Plus je le connaissais, plus je trouvais que ce qu’il faisait était beau, il y avait une approche de cœur avec lui…

Qu’est-ce qui vous touche dans l’art ?

J’achète parce que ça me plaît. Ma collection est très éclectique. Il faut qu’une œuvre m’étonne, dans le figuratif c’est souvent le visage, je vais y chercher de l’interrogation, de la souffrance… Ce qui correspond aux débuts de ma vie, qui n’ont pas été très agréables, puisque mon père m’a mis dehors à 13 ans, avant que je ne fasse des petits boulots, et que je reprenne une toute petite entreprise, à 20 ans. Mais j’en ai bavé.

Des photographies de l'artiste Valérie Belin à l'Institut Bernard Magrez - Mickaël Bosredon/20Minutes

Est-ce que vous vous posez la question de la valeur de votre collection ?

Non. On me demande parfois combien j’ai acheté ça, pour moi ce n’est pas le sujet… Même s’il peut arriver que l’œuvre me plaise moins dans le temps, et à ce moment je peux me demander ce que j’aurais pu acheter d’autre qui aurait pu continuer à me plaire.

Le marché de l’art a atteint des niveaux stratosphériques, y a-t-il des œuvres que vous avez renoncé à acheter à cause de cela ?

Oui, les œuvres d' Anselm Kiefer. Ses premiers prix démarrent à 700.000, 800.000 euros, pour les dimensions que j’aime. Il y a des choses dont je rêve et que je ne peux pas me payer, oui.

Et y a-t-il des œuvres que vous êtes particulièrement fiers de posséder ?

Oui, notamment un ou deux JonOne, qui sont dans mon bureau, que je regarde avec une profonde émotion.

Vous êtes présent dans le monde du vin, dans le monde de l’art, et vous avez aussi fait une tentative dans la gastronomie avec La Grande Maison, que vous aviez lancée en 2014 avec Joël Robuchon, avant sa mort. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Robuchon était un ami très intime, et il voulait faire quelque chose que personne n’a fait au monde : décrocher trois étoiles d’un coup. Moi, la compétition j’aime ça, j’ai dit banco, surtout avec ce grand chef qui me passionnait. J’étais fier d’être associé avec lui. Finalement on a eu deux étoiles. L’établissement a fermé en 2020, au moment du Covid-19, et il est désormais réservé aux séminaires de luxe. J’ai perdu beaucoup d’argent dans ce projet, j’arrête donc la restauration traditionnelle, pour le moment.

Vous aviez dit d’ailleurs, après coup, que finalement il n’y a pas la place pour un trois-étoiles à Bordeaux…

Bien sûr. Expliquez-moi pourquoi depuis 1934 il n’y a pas eu de trois étoiles à Bordeaux ? C’est tout simple, c’est parce que nous, les propriétaires de châteaux, nous recevons nos clients dans nos propriétés, cela impressionne plus. Il y a donc une manne économique qui nous échappe complètement.

Vous regrettez cette aventure ?

Bien sûr que non. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas, le principal est de ne jamais renoncer.

Exposition à voir du samedi au dimanche (13h-18h). Plein tarif : 9 euros, Tarif réduit : 7 euros (Gratuit : -12 ans, demandeur d’emploi, carte presse et tous les premiers dimanches du mois).