Il y a des soirs comme ça où le sort s’acharne. Début février, au Trianon (Paris 18e), Arnaud Tsamère vit une représentation épique de 2 Mariages et 1 enterrement, son nouveau seul-en-scène.

Cela commence par une alarme incendie déclenchée intempestivement par un étourdi ou un mauvais plaisantin. La salle doit être évacuée, retardant de trois quarts d’heure le début du spectacle. C’est ensuite un verre ballon rempli d’eau qui fait des siennes. Posé sur une table haute, il suffit d’un mouvement à peine brusque de l’humoriste pour qu’il se brise, sans vaciller de son pied, et se vide par surprise. Quelques instants plus tard, un spectateur se lève, peut-être pour aller aux toilettes. Arnaud Tsamère s’amuse à le taquine et n’a pas le temps de finir sa vanne que l’homme s’évanouit en remontant l’allée. Les lumières se rallument. Les secours interviennent. Moment de flottement. Dix grosses minutes plus tard, l’artiste reprend là où il s’était arrêté.

« J’ai pris chaque événement de manière assez calme, en essayant de me dire "On va faire avec", confie Arnaud Tsamère un mois plus tard à l’évocation de ces désagréments en série. En y repensant, je me dis que c’est assez symptomatique de ce spectacle et de ce qu’il raconte, de cette violence contenue qu’il a fallu que je dompte, que j’accepte et que je transforme en matière artistique. »

« J’ai toujours considéré ma carrière comme une chute de dominos »

Retour trois ans en arrière. Le comique n’a plus le cœur à rire. Il doit surmonter son deuxième divorce en quatre ans et affronter la mort de son père, emporté par un cancer fulgurant. « Je ne prétends pas avoir vécu quelque chose d’exceptionnel, mais je l’ai vécu de manière très violente et très triste », dit Arnaud Tsamère. Durant cette période, il se sent « vide », n’a « plus envie de donner quoi que ce soit à qui que ce soit ». Il envisage de tourner définitivement la page de l’humour. « J’ai toujours considéré ma carrière comme une chute de dominos. En 2019, le dernier d’entre eux est tombé. Il m’apparaissait évident que je devais aller trouver une fraîcheur et une motivation dans une autre activité », confie-t-il.

Son confrère et ami Jérémy Ferrari pense tout autrement. « Il m’a lancé ce pari un peu fou de tenter ce spectacle en parlant de tout, en mettant sous les projecteurs tout ce qui me faisait du mal et voulait me faire arrêter la scène », résume Arnaud Tsamère. Son copain trouve les bons mots pour le convaincre, même si coucher sur le papier tout ce qui le fait vaciller lui parait un Everest à gravir. « Il m’a dit : "Ecris. Tu es drôle, donc ne cherche pas à l’être." C’est très flatteur et ça m’a enlevé une pression. Je ne ressentais pas l’obligation de quoi que ce soit, relate l’humoriste. Il m’a aussi conseillé d’écrire dans l’ordre chronologique, sans penser à une structure dramaturgique. Cela m’a débloqué. J’ai pris du plaisir à écrire là-dessus. »

Les fidèles de Tsamère retrouveront dans 2 Mariages et 1 enterrement les sketches absurdes et burlesques, spécialités de l’artiste. Mais il souhaitait aussi ouvrir de nouveaux horizons, « apporter une touche plus profonde et personnelle » : « La colère est un registre que je n’avais pas encore exploité à ce point-là sur scène. »

« Je ne veux pas que jouer ce spectacle soit thérapeutique »

Avant de conclure l’entretien, Arnaud Tsamère tient à souligner qu’il ne veut pas de pathos, que son seul-en-scène ne verse pas dans le mélodrame hors de propos. On le rassure et on confirme : on l’a trouvé très drôle. « Je ne veux pas que jouer ce spectacle soit thérapeutique, affirme-t-il. A l’écriture, il a fallu déterrer, ressortir plein de trucs. Mais sur scène, ce n’est que du plaisir. »

Au point de ressortir le jeu de dominos et de poursuivre cette carrière qu’il pensait achevée ? Il semble que oui. L’artiste dit avoir retrouvé un enthousiasme sur les planches qu’il n’avait pas ressenti depuis très longtemps. « La vraie question, commune à tous les dépressifs, est celle de l’estime de soi. Ce spectacle a réveillé en moi une estime que j’avais complètement perdue, assure-t-il. Cela a fait naître d’autres envies, on a un projet de spectacle à trois avec Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain. Je vais aussi monter sur scène pour un projet théâtral autour de Molière mis en scène par Alain Sachs. » Deux mariages, un enterrement. Et une renaissance.