C’est en 2019 que Maxime Chattam a accepté de parrainer le prix 20 Minutes du roman qui récompense depuis, chaque année, un manuscrit inédit sur un thème imposé. « Ce qui m’a donné envie de participer au prix, c’est l’idée de propager de la culture dans un journal populaire, que tout le monde connaît et auquel tout le monde a accès parce qu’on le trouve partout et qu’il est gratuit, explique le romancier connu pour ses thrillers à la lisière du fantastique. "Culture", "populaire", "tout le monde", ce sont des valeurs qui me parlent. Donc, s’il y a un prix littéraire qui pouvait faire sens à mes yeux, c’était particulièrement celui-ci. » Un prix qui a déjà contribué à révéler deux autrices : Estelle Tolliac pour Noir de Lune et Bleu de Lune en 2020, Giselda Gargano pour L’Ultime frontière en 2021, édités par notre partenaire Les Nouveaux Auteurs.

« Ce journal, mais à qui on le paie ? »

Entre Maxime Chattam et 20 Minutes, c’est en réalité une histoire qui dure… depuis vingt ans ! « J’étais encore assez jeune, se souvient l’écrivain qui débutait tout juste sa carrière. Je ne faisais pas trop gaffe, mais quand j’ai vu le journal distribué à la sortie du métro, je me suis demandé : mais à qui on le paie ? Je pensais qu’on voulait me soutirer de l’argent, je n’avais pas compris le concept… Et petit à petit, c’est devenu une habitude, un rituel et on finit par recréer son quotidien quelque part. À l’époque, j’allais bosser le matin et à la gare, j’ai fini par moins acheter le journal que j’achetais et à chercher 20 Minutes dans le petit repose journaux. Sauf que tout le monde a fini par embrayer : il n’y en avait plus, donc on se le refilait dans le train. "Vous l’avez fini ?" "Merci, c’est gentil." On lisait le journal du voisin, en somme… Cela recréait un peu de tissu social dans le train. Bien sûr, maintenant, on peut lire les infos sur le téléphone, et on a 20 Minutes aussi sur le téléphone, mais ces souvenirs d’échanges autour du papier pour quelqu’un qui aime le papier, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais… »