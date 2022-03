2009. Le 25 juin dans la soirée, mon portable vibre à intervalles réguliers : « Michael Jackson est mort ? ! ? » Mon réflexe, comme tout le monde ce soir-là, est d’allumer ma télévision sur BFMTV. Huit ans après le 11-Septembre, la sidération face à une image qui tourne en boucle est toujours aussi forte. Dans le cas de ce 11-Septembre de la pop culture, les images d’une ambulance devant un hôpital de Los Angeles remplacent celles des Twin Towers qui fument.

Rétrospectivement, ce que je retiens de cet événement, c’est la longue période de flou autour de cette mort supposée. Pendant plusieurs heures, seul le site d’infos people TMZ (encore mal connu et très mal considéré en France) annonce avec certitude le décès du chanteur à 44 ans, après une crise cardiaque. En France, la confirmation officielle du décès survient à minuit passé. A 20 Minutes, à cette heure-là, on a déjà bouclé le journal du lendemain. C’est très rageant mais il n’y aura qu’un tout petit article pour annoncer l’information dans le journal. De la même manière, il faudra attendre les deuxièmes éditions des principaux journaux français pour voir des unes sur Michael Jackson. Et comme 20 Minutes ne paraît pas les samedis et dimanche, je ne pourrais pas écrire d’article avant trois jours… Pour le journaliste musique que je suis, c’est très frustrant.

La cadence de l’actu

Le vendredi 26 juin 2009, je me réveille dans un monde sans Michael Jackson. Officiellement en week-end, je me rends tout de même à la rédaction de 20 Minutes pour commencer à travailler sur de prochains articles autour de cette disparition. J’arrive dans une rédaction en pleine ébullition. Les journalistes du site de 20 Minutes ont, eux, travaillé sur le sujet depuis la veille, multipliant les articles de différents formats, notant l’émergence de mèmes et d’hommages en tout genre. Pendant que je m’installe pour travailler à un article sur les conséquences de ce décès, les journalistes de 20minutes.fr enregistrent un lipdub (c’était la mode) des chansons du Roi de la pop dans la rédaction. Deux tempos de l’actualité se confrontent en musique.

Quelques années plus tard, les rédactions Web et print de 20 Minutes fusionneront pour réagir en cadence aux aléas de l’actualité. Et, en 2017, nous éprouverons cette organisation lors de la mort de Johnny Hallyday. Mais ça, c’est une autre histoire, qu’on vous racontera dans quelques jours.