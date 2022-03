Disneyland Paris célèbre actuellement ses 30 ans, l’occasion de découvrir de nouveaux spectacles, d’évoquer les petites et grandes histoires du parc, et pourquoi pas, de partager vos souvenirs, les meilleurs comme les pires, les drôles comme les gênants, vous pouvez y aller.

Il faut dire que depuis le 12 avril 1992 et son inauguration, le parc a accueilli plus de 375 millions de visites et peut-être autant d’aventures et de témoignages. Comme cette fois, où des parents mal renseignés, voire inconscients, ont emmené leur enfant de 4 ans, grande pour son âge, faire la Tour de la Terreur et sont sortis traumatisés. L’enfant, elle, va bien : « On recommence ? »

Vous êtes fan hardcore de Disney et parcourez les parcs du monde entier d’Anaheim à Paris ; vous êtes un habitué, y allez chaque année et avez vos habitudes ; vous faites Star Tours encore et encore pour voir les 200 scénarios possibles ; vous avez été traumatisé par It’s a small world et vivez avec la chanson dans la tête ; vous vous êtes découvert une passion pour les attractions et êtes devenu Imagineer… Racontez-nous « votre » Disneyland Paris.