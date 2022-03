Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Jim Carrey : L’Amérique démasquée », un portrait indispensable sur Arte

Déjà un excellent livre d’Adrien Dénouette aux non moins excellentes éditions Façonnage (lisez également Speed Racer : Les Wachowski à la lumière de la vitesse), Jim Carrey : L'Amérique démasquée devient un documentaire pour Arte, toujours sous la houlette de son auteur en collaboration avec Thibaut Sève. Les réalisateurs y font le portrait de l’acteur à la fois star du box-office et toujours insaisissable. De sa découverte à la télé aux côtés des frères Wayans à la consécration et mise en abyme de Man on the Moon, la carrière de Jim Carrey est passée par différents humours, du plus régressif au plus inquiétant. Mais surtout, derrière les grimaces, le comique et acteur a épinglé la société américaine, du paraître, du tout médiatique.

« Un bail d’enfer », ou les pires colocataires, sur Netflix

Devenue la spécialiste du true crime depuis Making a Murdrer, la plateforme Netflix n’en finit pas d’explorer et décliner le format, avec par exemple, disponible depuis le 1er mars, Un bail d’enfer. Au titre français, il est possible de préférer l’original Worst Roommate Ever, littéralement « les pires locataires possibles ». Soit quatre histoires de colocataires qui ne font pas juste un peu trop de bruits, mais qui arnaquent, volent, stalkent, voire tuent. Tiens, votre coloc arrive avec une question : « on regarde quoi ce soir ? »

« Kimi », le nouveau thriller de Steven Soderberg avec Zoë Kravitz

Connu du grand public pour la trilogie Ocean’s Eleven, célébré pour Sexe, mensonges et vidéo, Erin Brockovich ou Traffic, le réalisateur américain a peut-être disparu des grands écrans, mais il connu pour tourner, pour les plateformes, au rythme soutenu d’un film par an. Le dernier en date, KIMI, est disponible depuis jeudi dernier en VOD. Zoë Kravitz y interprète Angela, une informaticienne qui, en pleine pandémie et en télétravail, analyse les données d’un serveur à commande vocale type Siri mais nommé Kimi. Sauf qu’un jour, elle entend les preuves d’un meurtre. Sous l’influence de classiques comme Fenêtre sur court, Conversation secrète ou Blow Out, Soderbergh signe un thriller techno et parano toujours efficace à défaut d’être original.