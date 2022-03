Ils chantent pour leur vie. Ce samedi, des chanteurs et musiciens de l’opéra d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont donné une représentation en plein air, à quelques mètres du théâtre national académique d’opéra et de ballet. Plus tôt dans la journée, les médias locaux rapportaient des sirènes d'avertissement anti-bombardement dans la ville.

L’orchestre a notamment joué l’hymne national du pays ainsi que le célèbre air Va, pensiero ou Chœur des esclaves hébreux composé par Verdi. « Oh ma patrie si belle et perdue ! Ô souvenir si cher et funeste ! », indiquent en partie les paroles. Le groupe a poursuivi avec une interprétation de Prière pour l’Ukraine, un hymne patriotique du XIXe siècle dont la musique a été écrite par Mykola Lysenko.

Un appel à l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne

Cette manifestation musicale s’inscrit dans le cadre de la campagne « Ciel libre » qui demande, en soutien à l’appel du président Volodymyr Zelensky, l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien par l’OTAN ainsi que la fin de l’invasion russe.

Sur Twitter, Cyrille Louis, journaliste pour Le Figaro, rapporte les propos de la directrice de l’opéra d’Odessa et le représentant de ses 650 artistes : « S’il vous plaît, aidez-nous à fermer le ciel aux avions russes, permettez-nous de vivre et d’élever nos enfants en paix », ont-ils imploré.