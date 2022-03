Des images qui plongent « dans l’intimité d’une légende », voilà la promesse de Johnny par Johnny, la nouvelle série documentaire de Netflix consacrée à Johnny Hallyday. Les cinq épisodes, dont la sortie est prévue pour le 29 mars, racontent « le chanteur et l’homme tel qu’il se voyait, à travers des interviews et des images d’archive inédites », promet le synopsis.

Ses mariages, la naissance de ses enfants, son rapport au public et ses périodes plus sombres sont autant de thèmes que la série documentaire devrait aborder, selon la première bande-annonce dévoilée vendredi par le géant du streaming.

Johnny Hallyday en voix off

« Quand on atterrit au fond du gouffre, ça donne envie de donner un coup de pied et de remonter », entend-on Johnny Hallyday confier avant de voir les images de cette fameuse traversée de la foule lors de son entrée en scène au Parc des Princes en 1993. Bien que l’on connaisse presque par cœur cette séquence, Johnny par Johnny regorgera d’images plus rares voire jamais diffusées auparavant, notamment celles des débuts du chanteur.

Réalisée par Alexandre Danchin et Jonathan Gallaud, cette série documentaire est assemblée de façon à donner le sentiment que c’est Johnny Hallyday lui-même qui se raconte à travers les nombreuses interviews qu’il a données au fil de sa carrière. Certains de ses proches, à l’instar de Line Renaud, son guitariste Yarol Poupaud ou encore son ami Philippe Labro, viendront également apporter leur éclairage.