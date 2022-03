Pour la première fois depuis 2000, l’album des Enfoirés ne prend pas la tête des ventes lors de sa première semaine d’exploitation. D’après les chiffres du Syndicat National de l’Edition Phonographique, le troisième disque de Stromae dépasse celui de la troupe.

Multitude signe en effet le meilleur démarrage de l’année avec 81.035 ventes, en comptant les chiffres du streaming et des téléchargements. C’est légèrement mieux que la sortie de Racine Carrée il y a neuf ans. A l’époque, le disque avait enregistré 80.882 ventes et avait fini par se vendre à plus de deux millions d’exemplaires.

Les Enfoirés sous les 100.000 ventes

L’artiste belge empêche donc la captation audio du spectacle Un air d’Enfoirés de se classer à la première position des ventes. L’album sur lequel apparaissent une trentaine d’artistes s’est écoulé à 76.163 exemplaires. Un chiffre en baisse par rapport à l’an dernier puisque Les Enfoirés 2021 - À côté de vous avait trouvé 118.227 preneurs en sept jours. La troupe peut se rassurer grâce aux ventes physiques, critère sur lequel son album prend la première place du classement.

La diffusion du concert la semaine dernière sur TF1 avait cartonné avec près de huit millions de fans, mais avait tout de même signé l’un de ses pires scores d’audience. En forte baisse en un an, le spectacle des Enfoirés avait aussi atteint son plus faible niveau depuis 1995.