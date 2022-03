En thérapie, la série d’Eric Toledano et Olivier Nakache qui a ému et séduit plusieurs millions de spectateurs sur Arte, est de retour. La saison 2 sera disponible à partir du 31 mars sur arte.tv, puis du 7 avril au 19 mai à la télévision. Trente-cinq épisodes inédits attendent les fans, avec pour contexte une situation tout aussi récente que sensible : la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Si les téléspectateurs retrouveront le psychanalyste de la saison 1, le reste du casting sera quant à lui entièrement renouveler. « Cinq ans après les attentats au Bataclan, au lendemain du premier confinement, Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) accueille quatre nouveaux patients : Inès (Eye Haïdara), une avocate quadragénaire et solitaire, Robin (Aliocha Delmotte), un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une étudiante venue partager un sombre secret concernant sa santé et Alain (Jacques Weber), un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique… », détaille un communiqué de presse de la chaîne.

En parallèle de ces nouvelles histoires, la saison 2 développera aussi le nouveau quotidien compliqué du psychanalyste. « Divorcé, attaqué en justice par la famille de l’un de ses anciens patients, le docteur Dayan va se tourner vers Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste de renom dont il espère le soutien pour son procès en cours », est-il écrit. Rendez-vous dans une poignée de semaines pour découvrir si cette nouvelle salve d'En thérapie sera aussi attachante que la première.