L’amour sera toujours bel et bien au cœur de La chronique des Bridgerton. Dans la bande-annonce de la saison 2 de la série phénomène dévoilé par Netflix ce mercredi, on découvre que l’histoire se concentrera désormais sur Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Et attention : « Le vicomte a l’intention de trouver une femme », est-il précisé d’entrer dans la vidéo.

Et sur qui se portera son choix ? Sur Edwina Sharma (Charithra Chandran), tout juste débarquée d’Inde avec sa sœur aînée Kate (Simone Ashley). Mais il se peut que les choses ne se passent pas comme prévu. « Lorsque Anthony commence à faire la cour à Edwina, Kate comprend ses véritables intentions – il ne cherche nullement à se marier par amour – et décide de tout mettre en œuvre pour empêcher cette union. Mais les échanges à fleurets mouchetés entre Kate et Anthony ne font que les rapprocher l’un de l’autre, compliquant ainsi la situation pour tout le monde… », explique Netflix dans un communiqué de presse.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Mise en ligne sur la plateforme le 25 mars prochain, cette nouvelle saison de La chronique des Bridgerton s’annonce riche en émotions et en rebondissements, ce qui ne devrait pas déplaire aux nombreux fans.