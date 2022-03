Comment se retrouve-t-on à vider son compte en banque pour une personne qu’on n’a jamais vue IRL ? Un épisode de Face au crime dédié aux arnaques amoureuses en ligne, diffusé ce mardi sur la chaîne National Geographic et accessible sur MyCanal pendant un mois, pose ses caméras au Ghana où les « love scams » sont monnaie courante. La journaliste d’investigation Mariana Van Zeller part à la rencontre de victimes, des Américaines d’âge mûr plutôt aisées, divorcées ou veuves, qui ont versé des sommes colossales à leur prince charmant 2.0. De l’autre côté de l’écran, celui qui se présente comme un Américain bien sous tous rapports est en fait un Ghanéen qui travaille pour un réseau organisé d’arnaques amoureuses.

Ces escroqueries ont fait un bond pendant la crise sanitaire du Covid-19. Les pertes déclarées en 2021 ont atteint un record de 547 millions de dollars, selon un article du Federal Trade Commission (FTC), publié en février 2022. De son côté, la plateforme Arkose Labs, spécialisée dans les fraudes et leur prévention, a dénombré plus de 4 millions d’escroqueries sur des applications de rencontres, selon un article de Marie Claire publié au mois de mai 2021. Pourquoi les célibataires semblent-ils faire des proies parfaites pour ces vols en ligne ?

Des semaines de mise en confiance

Le documentaire L’arnaqueur de Tinder sur Netflix, qui retrace les arnaques démentielles de l’Israélien Simon Leviev accusé d’avoir escroqué trois femmes rencontrées sur l’application de rencontres, montre bien comment des femmes en quête d’amour se font dévaliser. D’abord une mise en confiance de plusieurs semaines, faite de cadeaux, de mots tendres. Elles sont en mal d’amour et pendant des semaines, il répond à toutes leurs attentes jusqu’au basculement. Simon Leviev, héritier diamantaire (dans son scénario) se retrouve en danger de mort, il ne peut plus utiliser ses cartes bancaires pour éviter d’être repéré par ses ennemis. Ses conquêtes, inquiètes pour celui avec qui elles pensent fonder une famille, lui versent des sommes colossales pour soutenir son train de vie de pacha.

Mais le profil n’est pas toujours celui décrit par le documentaire de Netflix. « Ce sont souvent des personnes célibataires, veuves, plus ou moins âgées, qui vivent une forme d’isolement affectif », observe Olivia Mons, porte-parole de l’association France Victimes. Il ne s’agit pas toujours de personnes qui sont activement sur des applications de rencontre, comme on peut le voir dans L’arnaqueur de Tinder. Elles peuvent avoir laissé leurs réseaux sociaux ouverts, ce qui permet aux prédateurs de les contacter facilement et de mettre en œuvre leur plan criminel. Dans Face au crime, les victimes ont rencontré leurs escrocs sur Facebook dating. Et contrairement aux préjugés, de nombreux hommes sont également ciblés : ils ont souvent une meilleure situation financière et sont plus nombreux sur les applications de rencontre.

« Si je veux, je peux vous escroquer »

« Le piège est extrêmement bien fait, c’est parfois des semaines d’emprise, de mise en confiance, d’affection voire d’amour, décrit Olivia Mons. On fait tout pour la personne qu’on aime ». Et même sans avoir rencontré son amant, la vie numérique prend une place très importante dans la vie quotidienne. « Il n’y a qu’à observer les dégâts que causent les cyberharcèlements, poursuit-elle. On a l’impression que ça ne pourrait pas nous arriver parce qu’on est informé, mais ça peut arriver à n’importe qui. » C’est d’ailleurs ce que dit l’un des arnaqueurs à Mariana Van Zeller dans le documentaire. « Si je veux, je peux vous escroquer », lui assure-t-il. Les scénarios sont imparables. Et pour peu qu’on ait un peu d’humanité… Car l’escroc va jouer sur la corde sensible : un problème de santé, un danger imminent, une insécurité financière. Il est en voyage à l’étranger et s’est fait voler ses papiers, il a des soucis familiaux… Le canevas n’est pas toujours le même mais il fonctionne à tous les coups. D’autant que l’escroc a parfois commencé par envoyer des cadeaux -comme Simon Leviev- ou prêté de l’argent à la victime pour qu’elle n’y voie que du feu.

Dans Face au crime, les arnaqueurs dégotent les scripts en ligne, les améliorent, ils ont réponse à tout, et ils travaillent en équipe. L’un s’occupe du scénario, un autre, spéciste de retouche d’image, crée une fausse identité de toutes pièces, un troisième, surnommé le finisher prendra le relais à la toute fin quand la victime sera prête à mettre la main à la poche. Ils jonglent entre des dizaines de victimes en parallèle et il n’est pas question de s’emmêler les pinceaux entre les différents scénarios élaborés. La différence avec Simon Leviev, c’est qu’ils ne rencontrent jamais leur proie puisqu’ils habitent en Afrique de l’Ouest. Tout se fait en ligne. Mais une question demeure : comment ces femmes et ces hommes n’ont pas la puce à l’oreille en entendant les voix de leurs interlocuteurs, transformées, souvent très graves et robotiques, sans compter l’accent, très loin d’une prononciation américaine ? La question restera irrésolue, mais l’enquête montre bien l’efficacité du réseau criminel qui a pris une ampleur terrible au Ghana.